Pronósticos Portugal vs España: predicción del ganador según apuestas y simulaciones

Portugal y España definirán hoy un nuevo clasificado a la ronda de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Una nueva edición del 'Clásico Ibérico', genera grandes expectativas en los aficionados del futbol, ya que se enfrentan dos de los máximos candidatos a quedarse con el título. De esta manera, las plataformas de las casas de apuestas y las distintas predicciones ya tienen a su favorito para ganar este choque de máxima intensidad.

Portugal y España, el duelo de la fecha en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los informes matemáticos y las plataformas de juego virtual otorgan una ventaja clara a la escuadra conducida por Luis de la Fuente. Los modelos de simulación computarizada procesaron los datos de rendimiento recientes, los goles anotados y el desgaste físico de ambas plantillas en las jornadas previas. Todo esto arroja como resultado que España posee un 40% de probabilidades de quedarse con la victoria. El seleccionado de Portugal cuenta con un 34% de opciones de ganar en los 90 minutos regulares. El 26% restante de los escenarios simulados contempla un empate inicial durante el tiempo reglamentario.

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Esto dicen las casas de apuestas sobre el duelo entre Portugal y España por la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Un duelo tan parejo, tiene a su favorito según las casas de apuestas ya que pagan una cuota promedio de 1.90 por el triunfo directo del conjunto español en el tiempo oficial. Por su parte, la victoria del combinado portugués cotiza más alto, con un promedio de 3.80 por cada unidad apostada.

Este duelo entre favoritos se llevará las miradas de todos en la jornada de hoy y cabe destacar que España arribó a octavos de final tras ganarle por 3-0 a Austria y ha ido mejorando sus actuaciones en la justa mundialista con el correr de los partidos. Mientras tanto, Portugal llegó a esta instancia luego de una agónica victoria frente a Croacia, con un tanto de Gonçalo Ramos en tiempo de descuento.