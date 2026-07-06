Portugal vs España: a quién enfrentará el ganador de esta llave en los Cuartos de Final del Mundial 2026

Portugal y España se enfrentarán este lunes 6 de julio por los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ambas selecciones buscarán avanzar a la siguiente ronda en uno de los cruces más destacados de esta etapa. El ganador ya conoce el posible rival que tendrá en los Cuartos de Final del torneo.

El equipo que avance entre Portugal y España se medirá contra Estados Unidos o Bélgica. Ese partido también corresponde a los Octavos de Final y se jugará horas más tarde en Seattle. La FIFA ya confirmó la programación del siguiente cruce dentro del cuadro eliminatorio.

|MEXSPORT

Portugal vs España: horario, sede y próximo rival en cuartos de final

El partido entre Portugal y España se disputará el lunes 6 de julio en el Estadio Dallas desde las 13:00 horas. Ambas selecciones llegan a este duelo de Octavos de Final prometiendo un partidazo. Del otro lado del cuadro aparecen Estados Unidos y Bélgica, que jugarán más tarde en Seattle para definir al próximo rival en Cuartos de Final.

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La FIFA confirmó que el ganador del Partido 93 enfrentará al vencedor del Partido 94. El encuentro de Cuartos de Final quedó programado para el viernes 10 de julio en el Estadio Los Ángeles.

Fecha y horario del posible cruce en cuartos

El partido de cuartos de final entre el ganador de Portugal vs España y el vencedor de Estados Unidos vs Bélgica se jugará el viernes 10 de julio de 2026 a las 13:00 horas. La organización del Mundial ubicó ese encuentro dentro del Partido 98 del cuadro eliminatorio.

¿Cómo llegan España y Portugal al partido de Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

España terminó como líder del Grupo H:

España 0-0 Cabo Verde — Jornada 1

España 4-0 Arabia Saudita — Jornada 2

España 1-0 Uruguay — Jornada 3

España 3-0 Austria — 16avos de Final

Después de tantos Mundiales, Cristiano Ronaldo por fin logró esto con Portugal|Seleções de Portugal ﻿

Portugal finalizó en el segundo lugar del Grupo K:

Portugal 1-1 RD Congo — Jornada 1

Portugal 5-0 a Uzbekistán — Jornada 2

Portugal 0-0 Colombia — Jornada 3

Portugal 2-1 Croacia — 16avos de Final

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