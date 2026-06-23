Portugal vs Uzbekistán EN VIVO: Ver GRATIS y ONLINE el resultado de la transmisión HOY martes 23 de junio, partido de Cristiano Ronaldo por el Grupo K del Mundial 2026; marcador por internet

Portugal vs Uzbekistán Portugal vs Uzbekistán

Portugal afronta un partido clave en la Jornada 2 del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando se mida ante Uzbekistán en el NRG Stadium de Houston. La Seleção dejó muchas dudas en su debut tras empatar 1-1 ante la República Democrática del Congo, en un duelo donde, pese a pegar primero con un gol tempranero de João Neves, terminó cediendo terreno y puntos valiosos.

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El foco estará nuevamente sobre Cristiano Ronaldo, quien disputó los 90 minutos en el estreno, pero tuvo poca influencia en ataque. Portugal necesita una versión mucho más dinámica y contundente si quiere encaminar su boleto a los dieciseisavos de final y evitar complicaciones de cara al cierre de la fase de grupos.

Del otro lado, Uzbekistán buscará dar la sorpresa. Aunque cayó 3-1 ante Colombia en su debut, dejó buenas sensaciones y demostró que puede competir. Los asiáticos intentarán incomodar otra vez a uno de los favoritos.