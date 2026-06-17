INOLVIDABLE: este fue el momento más icónico y deslumbrante del Portugal vs RD Congo

Portugal debutó y empató 1-1 en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ frente a República Democrática del Congo, pero antes de que comenzara a rodar el balón se vivió uno de los momentos más emotivos de todo el torneo.

Durante la ceremonia de los himnos nacionales en el Houston Stadium, las pantallas gigantes proyectaron una imagen de Diogo Jota, el futbolista portugués cuyo fallecimiento conmocionó al mundo del futbol en 2025. La reacción fue inmediata: miles de aficionados se pusieron de pie y acompañaron el homenaje con una prolongada ovación.

De los momentos del Mundial. Suena el himno de Portugal.



Las pantallas muestran la foto de Diogo Jota. Y sus padres en la tribuna, mientras todo el estadio aplaude.



Diogo Jota no se olvida🙏🏻 pic.twitter.com/DhjivN5UdZ — Juez Central (@Juezcentral) June 17, 2026

El homenaje a Diogo Jota en el himno de Portugal

Mientras sonaban las estrofas del himno portugués, la fotografía de Jota apareció en las gigantescas pantallas del estadio. El momento generó una fuerte emoción entre los aficionados presentes y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Las cámaras también enfocaron a los padres del exjugador, quienes se encontraban en las tribunas observando el homenaje dedicado a su hijo. La escena provocó aplausos en distintos sectores del inmueble y dejó una de las postales más conmovedoras de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Portugal mantiene vivo el recuerdo de Diego Jota

La selección portuguesa llegó a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la intención de honrar la memoria de quien fue una pieza importante dentro del futbol de su país. Desde la concentración del equipo se han realizado diferentes gestos para mantener presente su legado.

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Más allá del resultado deportivo, el homenaje a Diogo Jota quedó grabado como uno de los momentos más especiales del torneo. La fotografía del exfutbolista en las pantallas y la presencia de sus padres en las tribunas conmovieron a millones de aficionados alrededor del mundo.

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