Colombia vence a Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026

El Estadio Ciudad de México recibe su segundo partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Esta noche, Uzbekistán y Colombia se enfrentan en el duelo del Grupo K, mismo que marca el cierre de la Fecha 1 de la Fase de Grupos.

Dirigidos por Néstor Lorenzo, los Cafeteros encaran el partido tras haber cerrado sus duelos amistosos previos con victorias ante Costa Rica y Jordania. Del otro lado, la escuadra comandada por Fabio Cannavaro viene de dos derrotas en sus juegos previo al certamen internacional, perdiendo frente a Canadá y Países Bajos. En actividad del Grupo K, Portugal y República Democrática del Congo igualaron 1-1 la mañana de este 17 de junio.