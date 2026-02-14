El once que Cruz Azul y Nicolás Larcamón preparan para sacudir a Tigres

Cruz Azul entra en una semana que puede marcar el rumbo del torneo. Después de superar la eliminatoria de Concachampions y recuperar sensaciones, el equipo de Nicolás Larcamón vuelve a enfocarse en la Liga MX con un duelo de alto voltaje ante Tigres. Es el primer duelo de una trilogía exigente que incluye a Chivas y Monterrey. Y en Puebla, La Máquina quiere empezar a mandar un mensaje claro.

El Estadio Cuauhtémoc debe transformarse en fortaleza. Esa es la consigna interna. Pero para lograrlo, el técnico argentino sabe que necesita precisión quirúrgica en su planteamiento. Sin Gabriel 'Toro' Fernández disponible, el foco se traslada inevitablemente al nuevo eje ofensivo.

Ibáñez levanta la mano… y podría ir de inicio

Nicolás Ibáñez aparece como la gran novedad. El delantero ya se estrenó con gol y ahora tendría su primera titularidad, justo ante el club donde perdió protagonismo. El escenario es ideal para reivindicarse. Larcamón ve en él una referencia clara de área, con capacidad para fijar centrales y liberar espacios.

Christian Ebere, por su parte, parece perfilarse como arma de impacto. Su potencia y cambio de ritmo lo convierten en una pieza peligrosa cuando el partido se parte. En un encuentro que promete intensidad, su ingreso en el complemento podría ser decisivo.

La otra clave estará en el mediocampo. Cruz Azul buscará densidad y control de la pelota para evitar que Tigres imponga condiciones.

El posible once de Cruz Azul ante Tigres

Andrés Gudiño; Jorge Rodarte, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi; Rodolfo Rotondi, Charly Rodríguez, Agustín Palavecino, Luka Romero; José Paradela y Nicolás Ibáñez.

DT: Nicolás Larcamón.

Más allá de los nombres, hay un matiz interesante: la puerta está abierta a un ajuste táctico. Larcamón ya ha utilizado doble nueve en momentos clave y no descarta repetirlo. La llegada de nuevos atacantes amplía el abanico. No es solo competencia interna, sino también una versatilidad estratégica que no se ve desde que Martín Anselmi era el entrenador de La Máquina.