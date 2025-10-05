La posible alineación de Pumas ante Chivas en la Jornada 12 del Apertura 2025

Pumas sigue sumando malas noticias. Tras la sanción de dos partidos de Efraín Juárez, ahora deberá afrontar lo que resta del torneo sin su delantero titular, Guillermo Martínez.

Para este duelo, los auriazules deberán optar por nuevos nombres en la zona ofensiva, y una de las oportunidades de oro la tendrá José Juan Macías en este tramo del torneo. A pesar de los malos resultados, los felinos consideran que no están en una crisis y pueden mejorar su imagen en los siguientes partidos ante Chivas y Rayados.

“No, porque antes veníamos de siete sin perder. Dos derrotas no nos cuestan mucho y, hablando de un clásico, tiene otra magnitud y tenemos que estar enfocados en lo que debemos hacer como grupo, muy sano, muy trabajador. Efra va a hacer los ajustes posibles, pero tenemos, y él, la confianza en el cuerpo técnico. Somos una familia y nosotros vamos a defender hasta la muerte a quien esté adelante en la cancha”, dijo Nathan Silva previo al duelo ante Chivas.

El 11 inicial de Pumas

Para este partido ante Chivas, esta sería la probable alineación de Pumas: Keylor Navas, Nathan Silva, Ángel Azuaje, Álvaro Ángulo, Pablo Bennevendo, Adalberto Carrasquilla, Aaron Ramsey, Pedro Vite, Santiago Trigos, Jorge Ruvalcaba y JJ Macías.

Este domingo veremos en el banquillo auriazul a Luis Pérez, auxiliar de Efraín Juárez, alguien que reconoce que el equipo juega de buena manera, pero falta la efectividad frente al arco rival.

“Lo dicen los números, somos de los equipos que más volumen tiene de juego, tiene posesión de balón, tiene alternativas, tiene alternancia en el juego, tiene llegadas, defensivamente habíamos hecho las cosas bien y bueno, han sido dos partidos complicados para nosotros, donde tenemos que replantearnos cosas y seguir mejorando en los detalles. Creo que han sido muy, muy importantes en estos juegos y bueno, para lo que marca el final del torneo, tenemos que estar mucho más atentos”, dijo el integrante del cuerpo técnico de Juárez.

