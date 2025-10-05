Los partidos de la Jornada 3 del Mundial Sub-20 que se jugarán hoy domingo 5 de octubre de 2025

Se juega la Jornada 3 del Mundial Sub-20 Chile 2025 este domingo 5 de octubre, con partidos decisivos en los Grupos E y F que definirán a los últimos clasificados a los octavos de final.

Partidos del Grupo E

La fase de grupos del Mundial Sub-20 llega a su punto culminante con cuatro partidos que prometen drama, intensidad y definiciones de último minuto. En el Grupo E, Estados Unidos, ya clasificado, buscará cerrar con paso perfecto cuando enfrente a Sudáfrica en el Estadio El Teniente de Rancagua a las 14:00 horas (tiempo del centro de México). Los africanos aún tienen posibilidades de avanzar como uno de los mejores terceros, pero necesitan una victoria contundente.

En simultáneo, Francia se mide ante Nueva Caledonia en el Estadio Fiscal de Talca. Los galos, que vienen de una dura derrota ante Estados Unidos, están obligados a ganar para asegurar su boleto a la siguiente ronda. Nueva Caledonia, por su parte, busca sumar sus primeros puntos y cerrar con dignidad su participación en el torneo.

Partidos del Grupo F

Más tarde, a las 17:00 horas, se jugarán los duelos del Grupo F. Colombia enfrenta a Nigeria en el mismo Estadio Fiscal de Talca, en un partido que podría definir al líder del grupo. Los cafeteros llegan con cuatro puntos y un empate les basta para avanzar, mientras que Nigeria, con tres unidades, necesita ganar para no depender de otros resultados.

En paralelo, Noruega se enfrenta a Arabia Saudita en Rancagua. Los noruegos tienen los mismos puntos que Colombia, pero menor diferencia de goles, por lo que buscarán una victoria amplia que les permita escalar posiciones. Arabia Saudita, con cero puntos, está prácticamente eliminada, pero podría dar la sorpresa y alterar el orden del grupo.

Los aficionados podrán seguir el desenlace de esta fase, que ya tiene a selecciones como Argentina, Marruecos. México y Estados Unidos clasificadas para los octavos de final.

¿Cuándo se juegan los octavos de final?

Con los octavos de final programados entre el martes 7 y jueves 9 de octubre, este domingo será clave para conocer el destino de las selecciones juveniles que sueñan con levantar el trofeo en tierras chilenas. El Mundial Sub-20 entra en su etapa más emocionante, y hoy, el balón decidirá quién sigue y quién se despide.

