Esta es la posible CONVOCATORIA de la Selección Mexicana con jugadores de LIGA MX para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Mucha expectativa ha envuelto a la Selección Mexicana por el anuncio que tendrá el lunes sobre los convocados a la concentración extendida que arranca el 6 de mayo, listado que tendrá solamente a elementos de la Liga MX todo pensando rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

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Esta lista que tiene en su mayoria a jugadores de equipos que estarán en Liguilla, en el papel tienen un lugar asegurado en los 26 que irán al Mundial, sin embargo, Javier Aguirre llamará a otro número de futbolistas que ya no pelean por nada en este torneo, pero que tienen el nivel y juventud y serán complementarios en el llamado del cuadro tricolor, cumpliendo con funciones de sparring y para completar el equipo que enfrentará a Ghana.

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Esos jugadores sabrían de antemano que no están visualizados para ir al Mundial del 2026, salvo un caso muy extremo como que surja algún jugador lesionado.

Así, de todos los que convoque Aguirre, los que van al Mundial serían 14, número y nombres que se confirmarán este lunes.

Esta sería la lista de convocados de Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

En la lista de posibles convocados, realizada por los antecedentes y momentos que viven los jugadores, estos serían los que Javier Aguirre llamaría para que reporten el 6 de mayo. En ese tiempo romperán filas con sus equipos, tendrán unos días libres y tendrán que alistarse para ser parte del campamento tricolor.

- ‘Tala’ Rangel

-Richard Ledezma

-Brian Gutiérrez

-Alexis Vega

-Marcel Ruiz

-Gilberto Mora

-Israel Reyes

-Erik Lira

-‘Charly Rodríguez

-‘Piojo’ Alvarado

-Armando González

-Carlos Acevedo

-Everardo López

-Jesús Gallardo

¿Cuándo se dará a conocer la lista definitiva de 26 convocados al Mundial?¡

Si se confirman estos 14 jugadores, faltarían 12 más que son los que militan en competencias fuera de México y entre los dos grupos esa lista definitiva llegaría tras el partido ante Australia del 29 de mayo.

Serán días llenos de adrenalina previo al debut del 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca para enfrentar al cuadro de Sudáfrica.