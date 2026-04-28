Club América se reforzaría con 2 viejos conocidos para el Apertura 2026

Si bien es cierto que la mira está puesta en los Cuartos de Final de la Liguilla, el América ya se encuentra planificando su plantilla para afrontar el Apertura 2026. El rendimiento del equipo azulcrema fue irregular durante todo el semestre y ahora todas las fichas están puestas en la Liga BBVA MX. De cara al próximo mercado de fichajes, dos viejos conocidos podrían regresar a Coapa.

Uno de ellos será Cristian ‘Chicote’ Calderón, lateral izquierdo que se encuentra cedido en Necaxa y que deberá regresar al América luego del 30 de junio. El futbolista de 28 años fue titular con los Rayos a lo largo del Clausura 2026 y podría tener posibilidades de mantenerse en el Nido de Coapa a partir del próximo torneo. Cristian Borja, lateral titular de las Águilas, podría salir del club una vez finalizada la temporada.

Sin embargo, Calderón no sería el único futbolista de Necaxa que regresaría al América en el mercado de verano. Franco Rossano, lateral de 20 años, también está cedido a préstamo en Aguascalientes y su contrato llegará a su fin en el próximo mes de junio. Los Rayos cuentan con una opción de compra que podrían ejercer para adquirir la totalidad de su carta. De lo contrario, el canterano deberá regresar al combinado azulcrema para ser analizado por André Jardine.

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A diferencia de Chicote, Rossano ha alternado titularidades en Necaxa, por lo que no logró consolidarse como titular. De todos modos, el cuerpo técnico de las Águilas podría analizar su situación y contemplarlo como posible revulsivo en la banda izquierda. Es un hecho que el lateral sufrirá cambios en el equipo de Jardine y uno de ellos podría adueñarse del puesto tras la posible salida del colombiano Borja.

América recibirá un regreso importante para la Liguilla

Pensando en los Cuartos de Final contra Pumas, el entrenador Jardine recibió una grandiosa noticia. Dagoberto Espinoza, lateral derecho que solía desempeñarse como titular, se encuentra entrenando a la par de sus compañeros tras superar su lesión que lo mantuvo alejado de las canchas por meses. Su evolución ha sido satisfactoria, por lo que podría volver a la convocatoria para el primer duelo del América en la Fiesta Grande.

