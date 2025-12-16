Toluca no ha podido conseguir esto que el Club América y hasta el Cruz Azul sí, ¿qué es?

Toluca logró ser bicampeón del futbol mexicano tras vencer a Tigres en una final con una serie de penales completa para el infarto . Luego de la consagración se abrió el debate sobre si los escarlatas merecen ser considerados grandes. Si bien cumplen muchos de los requisitos, no llegan a algo que tienen solamente el Club América, Chivas y Cruz Azul en la Liga BBVA MX.

Por un lado Toluca alcanzó a América en una estadística impensada . A su vez, los Diablos Rojos también consiguieron igualar a las Chivas de Guadalajara en títulos de la Liga MX. Sin embargo, obtener el Apertura 2025 todavía no le alcanza para lograr algo que únicamente los americanistas, el Rebaño Sagrado y La Máquina poseen: el Tricampeonato de México.

Los tricampeones de la Liga BBVA MX, sin Toluca

El Club América es el único de todos los equipos de México que consiguió el tricampeonato en torneos cortos. Es que el equipo de André Jardine ganó el Clausura 2024, el Apertura 2024 y el Clausura 2025. Luego, ningún otro club del país pudo conseguir eso. Los Diablos Rojos lo igualarían si consiguen ser los campeones del Clausura 2026.

El propio equipo de Coapa había sido tricampeón del futbol mexicano al ganar los campeonatos 1983/1984, 1984/1985 y PRODE 1985, bajo las conducciones técnicas de Carlos Reinoso y Miguel Ángel López.

Por otro lado, Cruz Azul consiguió el tricampeonato pero contando los torneos largos. Es que La Máquina ganó los torneos de 1971/1972, 1972/1973 y 1973/1974 bajo la dirección técnica de Raúl Cárdenas.

Chivas de Guadalajara tiene un récord que ningún otro consiguió

Otro de los equipos que logró ser campeón tres veces seguidas fue Chivas de Guadalajara. No obstante, lo del Rebaño Sagrado fue un paso más allá. Es que con Arpad Fekete y Javier de la Torre como entrenadores, logró conquistar los títulos de 1958/1959, 1959/1960, 1960/1961 y 1961/1962.

Es decir, las Chivas de Guadalajara ganaron 4 títulos seguidos, siendo el único de México en conseguirlo y superando al América y al Cruz Azul. Hay que ver si Toluca ahora se suma a la lista de tricampeones o si el Clausura 2026 es mucho para los del ‘Turco’ Mohamed.

