Cruz Azul tiene cada vez más cerca a este refuerzo que cuesta 59 millones; va con todo al Clausura 2026

Miguel Borja parece ser uno de los principales apuntados por Cruz Azul en este mercado de fichajes de invierno puesto que llegaría gratis tras la finalización de su vínculo con River Plate de este 31 de diciembre de 2025. Por supuesto que parece una gran opción debido a que su valor de mercado es de 59 millones de pesos mexicanos, por lo que ahora sería el momento ideal.

Cabe destacar que no es la primera vez que el delantero colombiano de 32 años suena para llegar a la Liga BBVA MX, sino que ya hubo otras ocasiones, pero el precio sería lo que ayude en esta ocasión. Mientras que se habla de alguna baja para Cruz Azul , parece que Borja sería el refuerzo más pretendido por la institución de La Noria.

Miguel Borja viene de un semestre irregular en River Plate

Aunque en este último semestre su nivel no fue bueno y le faltaron goles, mucho tiene que ver con el pobre nivel del River Plate dirigido por Marcelo Gallardo. Un ejemplo claro de que el ‘Colibrí’ es un gran delantero es que tiene el récord de ser el colombiano con más goles en el ‘Millonario’.

TE PUEDE INTERESAR:



Pero su producción goleadora en el segundo semestre fue tan baja que desde Argentina prefirieron no renovarle el contrato. También es cierto que el propio Borja no tenía grandes intenciones de continuar en River Plate ante el mal clima que se ha generado en la institución, según indica la prensa de Argentina.

De todos modos Borja es un gran futbolista y lo demostró también en Independiente Santa Fe, en Atlético Nacional y en Palmeiras, pues ganó Copa Sudamericana, Copa Libertadores y Brasileirao, respectivamente. ¿Llegará al equipo de Nicolás Larcamón?

Hay rumores sobre otros equipos pero Cruz Azul parece ser el destino ideal para Borja

La misma fuente sostiene que también hay una pequeña posibilidad de que se marche su clásico rival, Boca Juniors. No obstante, se sabe que no es común que en Argentina se den transferencias entre clubes que sean clásicos rivales. En ese marco, la Liga BBVA MX pica en punta y Cruz Azul tendría ventaja ante otros equipos.

