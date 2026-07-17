Mohamed Salah sufrió una humillación de Messi, pero hoy la vida le sonrió con esta noticia

La eliminación de Egipto en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ dejó una imagen difícil de olvidar. El equipo africano estuvo cerca de eliminar a Argentina tras ponerse 2-0 arriba, pero terminó cayendo 3-2 en una remontada encabezada por Lionel Messi. Días después de ese golpe, Mohamed Salah recibió una noticia que puede cambiar el rumbo de su carrera.

El delantero egipcio fue una de las figuras de aquel encuentro de octavos de final. Mo Salah participó en la jugada del segundo gol de Egipto, aunque terminó viendo cómo Argentina dio vuelta el marcador con anotaciones de Cristian Romero, Messi y Enzo Fernández. Ahora, el atacante de 34 años vuelve a ser noticia por su futuro lejos del Liverpool.

salah

Mohamed Salah cambiará de equipo

Diversos reportes internacionales indican que Salah alcanzó un acuerdo verbal para convertirse en nuevo jugador del Beşiktaş. El egipcio llegaría como agente libre después de finalizar su etapa con el Liverpool, aunque el fichaje todavía depende de la firma del contrato y de los exámenes médicos.

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El acuerdo contempla un vínculo por una temporada, con opción de extenderlo un año más. También incluiría un salario cercano a los 10 millones de euros por campaña, además de 2 millones en bonificaciones. Según las versiones publicadas, Salah aceptó reducir sus pretensiones económicas para facilitar la operación.

Mohamed Salah cerró una etapa histórica en Liverpool

La posible llegada al futbol turco marcaría el final de un ciclo de nueve temporadas con el Liverpool. Durante ese periodo, Salah se consolidó como uno de los referentes del club inglés y uno de los delanteros más destacados del futbol europeo.

En la temporada 2025-26 disputó 41 partidos, registró 12 goles y repartió 10 asistencias. Además, lideró a Egipto hasta los octavos de final del Mundial, donde el conjunto africano perdió contra la Argentina de Messi.

Egipto|Crédito: @EgyptNT_EN / X

Los números de Mohamed Salah antes de su posible fichaje

El entorno del futbol permanece atento a la resolución de la operación. El representante del delantero, Ramy Abbas Issa, confirmó que las conversaciones avanzan con discreción y que únicamente negocian con clubes que realmente interesan.

Si supera la revisión médica y firma el contrato, Beşiktaş anunciaría a Mohamed Salah durante los próximos días. De concretarse, el egipcio protagonizará uno de los movimientos más importantes del mercado de fichajes del verano europeo, apenas unos días después de la dolorosa eliminación frente a la selección argentina.

