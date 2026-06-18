Así va la tabla de goleo del Mundial 2026 tras la Jornada 1

Luego de la Jornada 1 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la tabla de goleo empieza a tomar forma. Tras la goleada de la Selección Argentina ante Argelia, Lionel Messi lidera la tabla de goleo en la presente edición del certamen internacional.

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Con tres goles, el astro argentino se coloca en la cima, cifra con la que ha igualado a Miroslav Klose como el máximo anotador en la historia de las Copas Mundiales con 16 anotaciones.

En segundo puesto aparecen otras figuras como Kylian Mbappé, Erlig Haaland, Harry Kane, Elijha Just y Kai Havertz, todos con dos tantos. El delantero de Francia hizo doblete en la victoria de 'Les Bleus' ante Senegal. Por su parte, el atacante de Noruega también sumó dos goles en el triunfo frente a Irak. Mientras que el jugador de Inglaterra marcó contra Croacia, el delantero de Nueva Zelanda ante Irán y el atacante de Alemania puso dos tantos en la goleada frente a Curazao, escuadra debutante en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Entre otra de las figuras de quien se esperan goles, se encuentra Cristiano Ronaldo. Con 41 años, el delantero de Portugal no pudo hacerse presente en el empate del cuadro luso frente a la República Democrática del Congo.

Para los siguientes partidos de los goleadores antes mencionados, Argentina se mide a Austria, la Selección de Francia tiene como rival a Irak, Noruega se enfrenta a Senegal, Inglaterra tiene un compromiso frente a Ghana, Nueva Zelanda choca ante Egipto y Alemania juega contra Costa de Marfil.

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