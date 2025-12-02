Uno por uno: estos son los 16 penales errados por Chicharito Hernández en su carrera

Javier Hernández le habría puesto punto final a su segunda etapa en Chivas con un partido para el olvido. Pese a que tuvo una oportunidad inmejorable de ser el héroe de la noche con un penal al minuto 82, acabó como el villano de la historia tras mandar su tiro por encima de la portería, lo que sentenció la eliminación rojiblanca. Esto no es algo nuevo en la carrera de Chicharito, dado que se trata del decimosexto fallo desde los 11 metros.

Chicharito mantiene un promedio de gol muy malo en lo que a penales se refiere. Según informó el sitio DataRef, se encargó de 32 lanzamientos y solamente puedo convertir la mitad de ellos (16 aciertos y 16 fallos). Con el tiro del domingo ante Cruz Azul, el delantero de 37 años llegó a su tercer errado con la playera de Chivas y estiró su lista personal de malas ejecuciones.

Tras este duro momento, Gabriel Milito apoyó al histórico delantero en rueda de prensa. "Si alguien tiene la experiencia y el recorrido para asumir la responsabilidad y patear un penal así es Javier. Eso es algo indiscutido e incuestionado para mí", aseguró el DT del Rebaño Sagrado luego de la eliminación.

TE PUEDE INTERESAR:



La lista de penales errados por Chicharito

Los penales errados por Chicharito Hernández a lo largo de su carrera son:



Chivas vs Indios de Ciudad Juárez, Apertura 2009

vs Indios de Ciudad Juárez, Apertura 2009 Chivas vs San Luis, Clausura 2010

vs San Luis, Clausura 2010 México vs Bosnia y Herzegovina, amistoso internacional

vs Bosnia y Herzegovina, amistoso internacional Manchester United vs Wigan, Premier League 2010/11

vs Wigan, Premier League 2010/11 México vs Guyana, Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2014 (2012)

vs Guyana, Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2014 (2012) México vs Japón, Copa Confederaciones 2013

vs Japón, Copa Confederaciones 2013 México vs Panamá, Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2014 (2013)

vs Panamá, Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2014 (2013) Manchester United vs Club Brugge, UEFA Champions League 2015/16

vs Club Brugge, UEFA Champions League 2015/16 Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt, Bundesliga 2016/17

vs Eintracht Frankfurt, Bundesliga 2016/17 Bayer Leverkusen vs Freiburg, Bundesliga 2016/17

vs Freiburg, Bundesliga 2016/17 LA Galaxy vs Portland Timbers, MLS 2020

vs Portland Timbers, MLS 2020 LA Galaxy vs Austin FC, MLS 2021

vs Austin FC, MLS 2021 LA Galaxy vs Austin FC, MLS 2022

vs Austin FC, MLS 2022 LA Galaxy vs Sporting Kansas City, MLS 2022

vs Sporting Kansas City, MLS 2022 LA Galaxy vs Nashville SC, MLS 2022

vs Nashville SC, MLS 2022 Chivas vs Cruz Azul, Liguilla Apertura 2025

Crédito: @Chivas / IG

La Galaxy (cinco fallos) y la Selección Nacional (cuatro) son los dos equipos en los que más penales malogró el delantero nacido en Guadalajara.