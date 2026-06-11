Atención: este es el precio de Raúl Jiménez antes del inicio del Mundial 2026

Raúl Jiménez será uno de los futbolistas más observados de México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El atacante del Fulham llega como uno de los referentes del equipo de Javier Aguirre y también como uno de los jugadores con mayor experiencia dentro del plantel nacional.

A sus 35 años, el delantero mantiene actividad en la Premier League y sigue siendo una pieza importante para la Selección Mexicana. Sin embargo, su valor de mercado ya no es el mismo que alcanzó durante sus mejores temporadas en el futbol europeo.

El precio actual de Raúl Jiménez antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

De acuerdo con la última actualización de Transfermarkt, realizada durante junio de 2026, Raúl Jiménez tiene un valor de mercado de 3 millones de euros. La cifra llega después de una temporada en la que disputó 43 partidos oficiales con Fulham, registrando 10 goles y tres asistencias entre todas las competencias.

Pese a la reducción en su cotización, Jiménez continúa siendo uno de los delanteros mexicanos más importantes de la última década gracias a su trayectoria en clubes como Atlético de Madrid, Benfica, Wolverhampton y Fulham.

El valor más alto que Raúl Jiménez alcanzó en su carrera

Aunque actualmente está tasado en 3 millones de euros, el mejor momento de Raúl Jiménez llegó en marzo de 2020. En aquel entonces, después de consolidarse como figura del Wolverhampton en la Premier League, su valor de mercado alcanzó los 50 millones de euros, la cifra más alta registrada en toda su carrera profesional. Ahora, con una nueva Copa Mundial de la FIFA 2026™ por delante, el delantero buscará que su experiencia y capacidad goleadora vuelvan a marcar diferencia para México.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país te traerá totalmente EN VIVO y GRATIS los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluida la gran final del certamen. Además de los encuentros de la Selección Mexicana, podrás disfrutar los duelos más importantes de la fase de grupos, dieciseisavos de final, octavos de final, cuartos de final y semifinales a través de la señal de TV Azteca Deportes.