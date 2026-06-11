Prensa de Sudáfrica se rinde ante Raúl Jiménez: “Causará muchos problemas”

A horas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, con artistas confirmados para la inauguración, mucho se habla sobre el rival que tendrá la Selección Nacional de México. Pues su par de Sudáfrica es prácticamente desconocido en el territorio azteca. En tanto, la prensa sudafricana sí se enfoca en el anfitrión y se rinde ante Raúl Jiménez, diciendo que “causará muchos problemas”.

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Mientras la selección de Sudáfrica lanzó una contundente advertencia de cara a la fiesta máxima, desde la prensa sudafricana han mostrado mucho respeto hacia los anfitriones. “Las estrellas de México: a qué se enfrentará Bafana en el partido inaugural del Mundial” reza el título de la noticia de un medio sudafricano, con la foto de portada del “Lobo de Tepeji”.

Raul Jimenez |Mexsport

El respeto de Sudáfrica al estilo de juego de Javier Aguirre en México

La nota habla de cómo cambió el estilo de juego del equipo tras la llegada de Javier Aguirre al banquillo, con disciplina defensiva. Además, aseguran que el conjunto mexicano es casi impenetrable en su defensa y que aprovecha muy bien los contragolpes.

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“Son físicos en defensa, realizan transiciones rápidas y dependen de un delantero centro para retener el balón para los atacantes que se aproximan”, agregan. También aseguran que los Bafana tendrán que lidiar con las estrellas del combinado azteca y que el principal obstáculo es Raúl Jiménez.

Así hablan en Sudáfrica sobre Raúl Jiménez

Raúl Jiménez es el eje del ataque mexicano. El veterano delantero del Fulham (ya fichado por el Wolverhampton) “será vital para el conjunto tricolor”, expresa el reportero. Además, agrega: “Su juego aéreo, su presencia física y su capacidad para combinar con sus compañeros le causarán muchos problemas a Mbekezeli Mbokazi y a su compañero en la defensa central”.

¿A qué hora es el partido entre México y Sudáfrica?

La Selección Mexicana y Sudáfrica se enfrentan en el Estadio Ciudad de México este jueves 11 de junio de 2026 a las 13:00 (tiempo del Centro de México) en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

|Instagram: Raúl Jiménez