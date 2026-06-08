México y ¿quién más? Lista de los encuentros del primer día de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya es prácticamente un hecho. Este próximo jueves, tras el silbatazo inicial de México vs Sudáfrica, darán inicio a un certamen que aparenta ser histórico. El conjunto dirigido por Javier Aguirre se verá las caras con el combinado africano en el Estadio Ciudad de México y de esa manera, le abrirán paso al segundo partido de la jornada también por el Grupo A que será Corea del Sur vs Chequia en Guadalajara.

|Crédito: @theKFA

Este duelo entre Corea del Sur y Chequia será el encuentro que le dará cierre a la primera jornada mundialista. El mismo se jugará a las 20hs hora local en el Estadio Guadalajara y ya finalizado ese día, tendremos las primeras sensaciones del Grupo A. De esa manera, las selecciones de la zona se llevarán todas las miradas este próximo jueves.

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La cita mundialista continuará el viernes también con dos partidos que le darán luz verde al Grupo B integrado por Canadá, Bosnia-Herzegovina, Suiza y Qatar y al Grupo D compuesto por Estados Unidos, Australia, Turquía y Paraguay. El primer choque de la jornada será entre Canadá y Bosnia Herzegovina en Toronto, iniciando los duelos en el Grupo B. Posteriormente, ya en el segundo turno se verán las caras Estados Unidos y Paraguay en Los Ángeles, dejando abierto el Grupo D.

De esta forma se desarrollarán los primeros dos días de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ya con todo listo, ahora será el turno de los protagonistas, quienes intentarán dejar todo en el campo de juego para brindar el mejor espectáculo a todo el público que posará sus ojos en la justa mundialista.

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