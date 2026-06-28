Tras la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: así quedó la tabla histórica de goleadores

A lo largo de la historia de la Copa Mundial de la FIFA™, varios jugadores han marcado diferencias debido a sus anotaciones, las cuales han permitido que sus selecciones puedan cumplir sus objetivos. Contemplando esta situación, ¿Cómo marcha la tabla histórica de goleadores?

De acuerdo a la información suministrada en la página oficial de la FIFA a lo largo de los años se han marcado una cifra cercana a los 2720 goles realizados en 22 ediciones de este torneo que ha generado grandes emociones en los aficionados a lo largo del planeta

El primero en el listado es el argentino Lionel Messi, quien con el gol marcado ante Jordania en juego correspondiente a la tercera fecha de la Fase de Grupos logró alcanzar la cifra de 19 goles en toda su carrera deportiva.

En la segunda casilla aparece el alemán, Miroslav Klose, delantero que alcanzó esta distinción en 2014 después de haber estado presente en 24 enfrentamientos. En el tercer lugar, por su parte, se posiciona el francés Kylian Mbappé, jugador que acumula 16 festejos.

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¿Qué otros jugadores también aparecen en el listado de máximos goleadores?

El ente rector del fútbol mundial también destaca el trabajo de los siguientes anotadores:

Ronaldo de Brasil con 15 goles.

Gerard Muller de Alemania con 14 tantos.

Just Fontaine de Francia con 13 celebraciones.

Pelé de Brasil con 12 conversiones.

Jurgen Klinsmann de Alemania con 11 festejos.

Harry Kane de Inglaterra con 11 anotaciones.

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