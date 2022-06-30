10 preguntas rápidas con Óscar ‘Conejo’ Pérez, leyenda de Cruz Azul

El histórico guardameta de Cruz Azul, Óscar Pérez, se sumó a la dinámica de las 10 preguntas rápidas en TV Azteca Deportes. Esto fue lo que contestó el ‘Conejo’ a Mauricio Gutiérrez:

¿Mariachi o banda?

Mariachi

¿Qué otra posición te hubiera gustado jugar?

No cambio la portería por nada

Superpoder que te gustaría tener

Poder hacer el bien y que se acabara todo lo malo

El equipo del mundo en el que te hubiera gustado jugar

Yo creo que fui feliz al haber jugado en Cruz Azul

¿Cantar o bailar?

Bailar

¿Tacos o quesadillas?

Tacos

Tu ídolo de la infancia

Mi Padre

México llegará en Qatar llegará hasta...

Me gustaría que llegara lo más lejos posible. Primero al quinto partido y de ahí a ver qué sigue

El Portero del futuro de la Selección Azteca es...

Hay muchos prospectos que pueden estar ahí; ojalá que Sebastián (Jurado) pueda estar

Cruz Azul para el Apertura 2022 está para

Campeón

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El nuevo trabajo de Óscar ‘Conejo’ Pérez en Cruz Azul

Óscar Pérez es el entrenador de porteros de Cruz Azul. Actualmente, es quien está al cargo de José de Jesús Corona, Sebastián Jurado y Andrés Gudiño.