10 preguntas rápidas con Óscar ‘Conejo’ Pérez, leyenda de Cruz Azul
El histórico guardameta mexicano se sumó a la dinámica de las preguntas rápidas en TV Azteca Deportes. ¿Qué fue lo que respondió el ‘Conejo’ Pérez?
El histórico guardameta de Cruz Azul, Óscar Pérez, se sumó a la dinámica de las 10 preguntas rápidas en TV Azteca Deportes. Esto fue lo que contestó el ‘Conejo’ a Mauricio Gutiérrez:
¿Mariachi o banda?
Mariachi
¿Qué otra posición te hubiera gustado jugar?
No cambio la portería por nada
Superpoder que te gustaría tener
Poder hacer el bien y que se acabara todo lo malo
El equipo del mundo en el que te hubiera gustado jugar
Yo creo que fui feliz al haber jugado en Cruz Azul
¿Cantar o bailar?
Bailar
¿Tacos o quesadillas?
Tacos
Tu ídolo de la infancia
Mi Padre
México llegará en Qatar llegará hasta...
Me gustaría que llegara lo más lejos posible. Primero al quinto partido y de ahí a ver qué sigue
El Portero del futuro de la Selección Azteca es...
Hay muchos prospectos que pueden estar ahí; ojalá que Sebastián (Jurado) pueda estar
Cruz Azul para el Apertura 2022 está para
Campeón
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El nuevo trabajo de Óscar ‘Conejo’ Pérez en Cruz Azul
Óscar Pérez es el entrenador de porteros de Cruz Azul. Actualmente, es quien está al cargo de José de Jesús Corona, Sebastián Jurado y Andrés Gudiño.