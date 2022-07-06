10 preguntas rápidas con Jared Borgetti, leyenda de Selección Mexicana

El segundo máximo anotador de la selección Mexicana, Jared Borgetti, se sumó a la dinámica de las 10 preguntas rápidas. Esto fue lo que le contestó el ex futbolista a Ashley González:

Tu mejor gol fue...

Contra Italia (Mundial Corea-Japón 2022)

¿Santos o Atlas?

Santos

Tu mejor amigo en el futbol...

Héctor López

¿Cuauhtémoc Blanco o el ‘Pony’ Ruiz?

Pony Ruiz... Los dos obviamente, pero me tocó jugar mucho más con Pony.

¿Chivas o Cruz Azul?

Cruz Azul

México en Qatar 2022 llegará hasta...

A la siguiente ronda que son octavos

Defensa más difícil que enfrentaste

Ninguno

El mejor técnico que tuviste

Lavolpe

El delantero que tiene que ir sí o sí a Qatar 2022

Raúl Jiménez

¿Chicharito o Raúl Jiménez?

Chicharito

El mejor gol de cabeza en la historia de los mundiales es de Borgetti

El ‘Zorro del Desierto’ es dueño de una de las hazañas más importantes en la historia del futbol: el mejor gol de cabeza en la historia de los mundiales.

Dicho reconocimiento fue otorogado por la FIFA,con aquel gol en la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002 ante Italia y su portero leyenda,Gianluigi Buffon, tras el pase de Cuauhtémoc Blanco.