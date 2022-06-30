10 preguntas rápidas con Jesús Corona, portero de Cruz Azul

¡José de Jesús Corona, guardameta de la Máquina Celeste de la Cruz Azul, se sumó a la dinámica de las preguntas rápidas en TV Azteca Deportes! Esto fue lo que le contestó el futbolista mexicano a Mauricio Gutiérrez:

Torta ahogada o torta de tamal

No he probado la torta de tamal, por eso la torta ahogada

¿Mbappé o Haaland?

Mbappé

Cantar o Bailar

Cantar

Superpoder que te gustaría tener

Hombre elástico

Jugador con el que te hubiera gustado jugar

Ronaldo

Mi cantante favorito es...

Alejandro Fernández

Si no hubiera sido futbolista hubiera sido

Licenciado, hubiera estudiado una licenciatura

De chiquito mi ídolo era

Mi Padre

Mi mejor amigo en el futbol es

Tengo muchos

Cruz Azul está en el Apertura 2022 para...

Campeonato

Jesús Corona peleará la titularidad con Jurado y Gudiño

De cara al torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA MX, el experimentado guardameta tapatío ‘peleará' la titularidad con Sebastián Jurado y Andrés Gudiño.

Luego la lesión de Corona, Jurado ha sido el arquero defensor del cuadro celeste; además, el veracruzano parte como favorito para este torneo tras haber sido alineado en la final del Campeón de Campeones frente al Atlas, donde Cruz Azul levantó el título.