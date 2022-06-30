10 preguntas rápidas con Jesús Corona, portero de Cruz Azul
El guardameta de la Máquina Celeste de la Cruz Azul, José de Jesús Corona, se une a la dinámica de las preguntas rápidas en TV Azteca Deportes. ¿Cómo le fue?
¡José de Jesús Corona, guardameta de la Máquina Celeste de la Cruz Azul, se sumó a la dinámica de las preguntas rápidas en TV Azteca Deportes! Esto fue lo que le contestó el futbolista mexicano a Mauricio Gutiérrez:
Torta ahogada o torta de tamal
No he probado la torta de tamal, por eso la torta ahogada
¿Mbappé o Haaland?
Mbappé
Cantar o Bailar
Cantar
Superpoder que te gustaría tener
Hombre elástico
Jugador con el que te hubiera gustado jugar
Ronaldo
Mi cantante favorito es...
Alejandro Fernández
Si no hubiera sido futbolista hubiera sido
Licenciado, hubiera estudiado una licenciatura
De chiquito mi ídolo era
Mi Padre
Mi mejor amigo en el futbol es
Tengo muchos
Cruz Azul está en el Apertura 2022 para...
Campeonato
Jesús Corona peleará la titularidad con Jurado y Gudiño
De cara al torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA MX, el experimentado guardameta tapatío ‘peleará' la titularidad con Sebastián Jurado y Andrés Gudiño.
Luego la lesión de Corona, Jurado ha sido el arquero defensor del cuadro celeste; además, el veracruzano parte como favorito para este torneo tras haber sido alineado en la final del Campeón de Campeones frente al Atlas, donde Cruz Azul levantó el título.