10 preguntas rápidas con Nacho Ambriz, técnico de Toluca

¡Ignacio Ambriz, Director Técnico de los Diablos del Toluca, se sumó a la dinámica de las preguntas rápidas en TV Azteca Deportes! Esto fue lo que le respondió el entrenador mexicano a nuestro reportero Herminio Fernández:

Toluca en el Apertura 2022 llegará hasta...

La final

Define a la Selección Mexicana en una palabra

Que le vaya bien en el Mundial

¿Qué música escucha Nacho Ambriz?

Los Dos Carnales

En Qatar 2022, México llegará hasta...

La final

¿Nacho Ambriz quiere volver a dirigir en Europa?

Algún día

El Apertura 2022 será para...

El Toluca

Jurgen Klopp o Carletto Ancelotti

Los dos

Si pudieras tener un Superpoder, ¿cuál sería?

Ser la persona que soy

Mi ídolo es...

Mi padre, en paz descanse

Favorito en Qatar 2022 es

Brasil

Los refuerzos del Toluca para el Apertura 2022

Toluca fue uno de los planteles que más se reforzó de cara al Apertura 2022. Luego de que el cuadro del Estado de México confirmara a Ambriz como su Director Técnico, el estratega mexicano puso en marcha las contrataciones. Estos son los futbolistas que sumaron los Diablos para el nuevo certamen, en donde alzan la mano como uno de los contendientes al título.

Carlos González-Delantero

Jean Meneses-Defensa

Tiago Volpi-Portero

Marcel Ruiz-Delantero

Fernando Navarro-Defensa

Andrés Mosquera-Defensa

Sebastián Saucedo-Delantero

Brayan Angulo-Defensa