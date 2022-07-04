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Fútbol

10 preguntas rápidas con Nacho Ambriz, técnico de Toluca

El director técnico de Toluca, Ignacio Ambriz, se sumó a la dinámica de las preguntas rápidas en TV Azteca Deportes. ¿Cómo le fue al técnico choricero?

Por: Azteca Deportes

¡Ignacio Ambriz, Director Técnico de los Diablos del Toluca, se sumó a la dinámica de las preguntas rápidas en TV Azteca Deportes! Esto fue lo que le respondió el entrenador mexicano a nuestro reportero Herminio Fernández:

Toluca en el Apertura 2022 llegará hasta...
La final

Define a la Selección Mexicana en una palabra
Que le vaya bien en el Mundial

¿Qué música escucha Nacho Ambriz?
Los Dos Carnales

En Qatar 2022, México llegará hasta...
La final

¿Nacho Ambriz quiere volver a dirigir en Europa?
Algún día

El Apertura 2022 será para...
El Toluca

Jurgen Klopp o Carletto Ancelotti
Los dos

Si pudieras tener un Superpoder, ¿cuál sería?
Ser la persona que soy

Mi ídolo es...
Mi padre, en paz descanse

Favorito en Qatar 2022 es
Brasil

Los refuerzos del Toluca para el Apertura 2022

Toluca fue uno de los planteles que más se reforzó de cara al Apertura 2022. Luego de que el cuadro del Estado de México confirmara a Ambriz como su Director Técnico, el estratega mexicano puso en marcha las contrataciones. Estos son los futbolistas que sumaron los Diablos para el nuevo certamen, en donde alzan la mano como uno de los contendientes al título.

Carlos González-Delantero
Jean Meneses-Defensa
Tiago Volpi-Portero
Marcel Ruiz-Delantero
Fernando Navarro-Defensa
Andrés Mosquera-Defensa
Sebastián Saucedo-Delantero
Brayan Angulo-Defensa

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