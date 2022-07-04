10 preguntas rápidas con Nacho Ambriz, técnico de Toluca
El director técnico de Toluca, Ignacio Ambriz, se sumó a la dinámica de las preguntas rápidas en TV Azteca Deportes. ¿Cómo le fue al técnico choricero?
¡Ignacio Ambriz, Director Técnico de los Diablos del Toluca, se sumó a la dinámica de las preguntas rápidas en TV Azteca Deportes! Esto fue lo que le respondió el entrenador mexicano a nuestro reportero Herminio Fernández:
Toluca en el Apertura 2022 llegará hasta...
La final
Define a la Selección Mexicana en una palabra
Que le vaya bien en el Mundial
¿Qué música escucha Nacho Ambriz?
Los Dos Carnales
En Qatar 2022, México llegará hasta...
La final
¿Nacho Ambriz quiere volver a dirigir en Europa?
Algún día
El Apertura 2022 será para...
El Toluca
Jurgen Klopp o Carletto Ancelotti
Los dos
Si pudieras tener un Superpoder, ¿cuál sería?
Ser la persona que soy
Mi ídolo es...
Mi padre, en paz descanse
Favorito en Qatar 2022 es
Brasil
Los refuerzos del Toluca para el Apertura 2022
Toluca fue uno de los planteles que más se reforzó de cara al Apertura 2022. Luego de que el cuadro del Estado de México confirmara a Ambriz como su Director Técnico, el estratega mexicano puso en marcha las contrataciones. Estos son los futbolistas que sumaron los Diablos para el nuevo certamen, en donde alzan la mano como uno de los contendientes al título.
Carlos González-Delantero
Jean Meneses-Defensa
Tiago Volpi-Portero
Marcel Ruiz-Delantero
Fernando Navarro-Defensa
Andrés Mosquera-Defensa
Sebastián Saucedo-Delantero
Brayan Angulo-Defensa