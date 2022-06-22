10 preguntas rápidas con Jesús ‘Canelo’ Angulo, jugador de Chivas
El mediocampista de las Chivas del Guadalajara, Jesús Ricardo Angulo, se sumó a la dinámica de las preguntas rápidas en TV Azteca Deportes. ¿Cómo le fue?
Jesús Ricardo Angulo, mediocampista de las Chivas Rayadas del Guadalajara, se sumó a la dinámica de las preguntas rápidas en TV Azteca Deportes. Esto fue lo que le respondió el ‘Canelo’ a Omar Villareal. ¿Cómo le fue?
Tacos o torta ahogada
Tacos
La final de la Liga MX será
Chivas vs América o Chivas vs Atlas
Tu mejor dupla
‘Chicote’ Calderón
El campeón de Qatar 2022 será
México
El Mundial para mi es...
Algo que quiero vivir una vez en mi vida
Equipo de Europa
En el que sea
Equipo mexicano en el que no te gustaría jugar
En el que sea
Messi o Cristiano Ronaldo
Messi
Liverpool o Real Madrid
Va a estar compicada, va a estar buena
La mejor característica del Canelo Angulo
Me gusta ser alegre
‘Canelo’ Angulo fue medallista en Tokyo 2020
El atacante azteca fue miembro del equipo medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. México derrotó 3-1 a Japón en el partido por el tercer lugar. Pese a que Angulo no metió gol en este torneo, sí tuvo minutos en el once de Jaime Lozano.