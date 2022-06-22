10 preguntas rápidas con Jesús ‘Canelo’ Angulo, jugador de Chivas

Jesús Ricardo Angulo, mediocampista de las Chivas Rayadas del Guadalajara, se sumó a la dinámica de las preguntas rápidas en TV Azteca Deportes. Esto fue lo que le respondió el ‘Canelo’ a Omar Villareal. ¿Cómo le fue?

Tacos o torta ahogada

Tacos

La final de la Liga MX será

Chivas vs América o Chivas vs Atlas

Tu mejor dupla

‘Chicote’ Calderón

El campeón de Qatar 2022 será

México

El Mundial para mi es...

Algo que quiero vivir una vez en mi vida

Equipo de Europa

En el que sea

Equipo mexicano en el que no te gustaría jugar

En el que sea

Messi o Cristiano Ronaldo

Messi

Liverpool o Real Madrid

Va a estar compicada, va a estar buena

La mejor característica del Canelo Angulo

Me gusta ser alegre

‘Canelo’ Angulo fue medallista en Tokyo 2020

El atacante azteca fue miembro del equipo medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. México derrotó 3-1 a Japón en el partido por el tercer lugar. Pese a que Angulo no metió gol en este torneo, sí tuvo minutos en el once de Jaime Lozano.