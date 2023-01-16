10 preguntas rápidas con Federico Mancuello, jugador del Puebla

Luego del arranque del torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA MX, Federico Mancuello, jugador argentino de Puebla FC, se sumó a la dinámica de las 10 preguntas rápidas que respondió a nuestro reportero Carlos Daniel Salgado.

‘Pocho’ Insúa, el máximo referente de Federico Mancuello en el futbol

¿Quién es tu referente en el futbol?

Uy, qué difícil, pero yo creo que (Federico) ‘El Pocho’ Insúa

¿Neymar o Lewandowski?

Neymar

¿Comida favorita?

Asado

¿Hasta dónde llegará el Puebla en el Clausura 2023?

Hasta la fase final

¿Messi o Mbappé?

Messi

¿Qué escuchas antes de llegar a un partido?

Cumbia

El mejor amigo que te ha dado el futbol...

Uy, qué difícil, porque tengo muchos, pero yo creo que Luciano Lollo (jugador de Estudiantes de la Plata)

¿Una torta de mole o una torta de chilaquiles?

Torta de mole

Define a la Liga MX en una palabra...

Emocionante

¿Cuántos goles anotarás en el Clausura 2023?

Cuatro

Las 5 cosas que más te gustan de estar en el Puebla

El estadio, afición, la ciudad, la playera y la quinta y la más importante de todas, las personas que conforman el club.

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