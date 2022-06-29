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Fútbol

10 preguntas rápidas con Israel Reyes, defensa del Puebla

El defensor de los Camoteros del Puebla, Israel Reyes, se suma a la dinámica de las 10 preguntas rápidas en TV Azteca Deportes. ¿Cómo le fue al mexicano?

Por: Azteca Deportes

El defensor del Puebla, Israel Reyes, se sumó a la dinámica de las 10 preguntas rápidas. Esto fue lo que le contestó el juvenil mexicano a Omar Villarreal:

Superpoder que te gustaría tener
Volar

Hat trick o gol de último minuto
Gol de último minuto

Leyenda del futbol con la que te hubiera gustado jugar
Rafa Márquez

Serie Favorita
Bob Esponja

País que te gustaría conocer
Holanda

Primera estadio que visitaste de niño
Estadio Jalisco

Equipo de Europa en el que te gustaría jugar
Barcelona

¿Platillo mexicano favorito?
Chile en nogada

¿Qué representa Gerardo ‘Tata’ Martino?
Un gran entrenador

Spiderman o Batman
Spiderman

Tigres buscaría fichar a Israel Reyes para el Apertura 2022

Las grandes actuaciones del defensor camotero lo han catapuldado a Selección Mexicana. El cuadro regiomontano de los Tigres de la UANL buscan reforzan la zona baja con Reyes. Se ha manejado que los felinos estarían dispuesto a pagar la cláusula de rescisión que alcanzaría los seis millones de dólares por el central de 22 años.

Puebla debutará en el Apertura 2022 en su visita a Mazatlán en la Jornada 1 del Apertura 2022. Recuerda que este partido lo podrás sintonizar en las pantallas de Azteca 7, aztecadeportes.com y la APP Oficial de TV Azteca Deportes.

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