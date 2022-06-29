10 preguntas rápidas con Israel Reyes, defensa del Puebla
El defensor de los Camoteros del Puebla, Israel Reyes, se suma a la dinámica de las 10 preguntas rápidas en TV Azteca Deportes. ¿Cómo le fue al mexicano?
El defensor del Puebla, Israel Reyes, se sumó a la dinámica de las 10 preguntas rápidas. Esto fue lo que le contestó el juvenil mexicano a Omar Villarreal:
Superpoder que te gustaría tener
Volar
Hat trick o gol de último minuto
Gol de último minuto
Leyenda del futbol con la que te hubiera gustado jugar
Rafa Márquez
Serie Favorita
Bob Esponja
País que te gustaría conocer
Holanda
Primera estadio que visitaste de niño
Estadio Jalisco
Equipo de Europa en el que te gustaría jugar
Barcelona
¿Platillo mexicano favorito?
Chile en nogada
¿Qué representa Gerardo ‘Tata’ Martino?
Un gran entrenador
Spiderman o Batman
Spiderman
Tigres buscaría fichar a Israel Reyes para el Apertura 2022
Las grandes actuaciones del defensor camotero lo han catapuldado a Selección Mexicana. El cuadro regiomontano de los Tigres de la UANL buscan reforzan la zona baja con Reyes. Se ha manejado que los felinos estarían dispuesto a pagar la cláusula de rescisión que alcanzaría los seis millones de dólares por el central de 22 años.
Puebla debutará en el Apertura 2022 en su visita a Mazatlán en la Jornada 1 del Apertura 2022. Recuerda que este partido lo podrás sintonizar en las pantallas de Azteca 7, aztecadeportes.com y la APP Oficial de TV Azteca Deportes.