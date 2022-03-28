Johan Vásquez está viviendo el sueño europeo a máxima intensidad. El defensa mexicano ha tenido un impacto más que positivo con el Genoa, que se ha reflejado en números, más allá de que ha sido dirigido ya por tres entrenadores distintos.

El mexicano llegó por petición de David Ballardini, quien fue el que le dio su primera titularidad, posteriormente fue dirigido por Andriy Shevchenko y ahora, por Alexander Blessin. Los tres tienen un denominador común y se llama Johan Vásquez.

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Lo mejor es que Johan Vásquez ha mostrado la capacidad de adaptarse a dos posiciones, pues aunque es defensa central ha sido utilizado por la lateral izquierda, respondiendo también de gran manera.

Será cuestión de tiempo para conocer el siguiente paso en la carrera del defensor mexicano que tiene como meta la salvación con el Genoa y consolidarse en la zaga titular para disputar el Mundial de Qatar 2022.

