10 preguntas rápidas con José Juan Macías, delantero de Chivas

¡José Juan Macías, delantero de las Chivas Rayadas del Guadalajara, se sumó a la dinámica de las preguntas rápidas en TV Azteca Deportes! Esto fue lo que le contestó el futbolista mexicano a Omar Villarreal:

Super poder que te gustaría tener

-Volar

Hat-Trick o gol de último minuto

Leyenda de Chivas con quien te hubiera gustado jugar

-Ramón Morales

Serie favorita de la historia

-Prision Break

País que quisieras conocer

-Australia

Real Madrid o Liverpool para la final de Champions

-Muy difícil decisión. No sé.

Primer estadio al que fuiste de niño

-Estadio Jalisco

Jugador más fashion de Chivas

-Hay varios

¿Spiderman o Batman?

-Batman

José Juan Macías quiere ir a Qatar 2022

El futbolista tapatío expresó su deseo de ir a la Copa del Mundo Qatar 2022 con la Selección Nacional de México. La lista de Gerardo Martino contará con 26 futbolistas, en donde ‘JJ’ quiere ser uno de los delanteros elegidos por el estratega sudamericano.

Qatar 2022 iniciará el próximo 21 de noviembre. El equipo tricolor compartirá el Grupo C con Argentina, Polonia y Arabia Saudita.

