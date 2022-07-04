10 preguntas rápidas con Tiago Volpi, portero de Toluca
El guardameta de Toluca, Tiago Volpi, se sumó a la dinámica de las preguntas rápidas en TV Azteca Deportes. ¿Cómo le fue al futbolista brasileño?
¡Tiago Volpi, portero de los Diablos del Toluca, se sumó a la dinámica de las preguntas rápidas en TV Azteca Deportes! Esto fue lo que le respondió el futbolista mexicano a nuestro reportero Herminio Fernández:
México para ti es...
Una casa
Toluca en el Apertura 2022 está para
Ganar
¿Quién es el favorito en Qatar 2022?
Brasil
¿Quién es tu superhéroe favorito?
Batman
Tiago Volpi regresó a la Liga MX para...
Hacer historia
¿Quién es tu ídolo?
Julio César
El Campeón del Apertura 2022 será
Toluca
Buffon o Casillas
Buffon
Superpoder que te gustaría tener
Que el mundo tuviera paz
Atajar un penal o anotar un gol al último minuto
Atajar un penal
Tiago Volpi atajó un penal en su regreso a la Liga BBVA MX
El guardameta sudamericano, pasó de ser villano a héroe en el partido de Necaxa vs Toluca. Primero, el arquero choricero derribó a Edgar Méndez en el área; minutos más tarde, el mismo Volpi le atajaría el penal al delantero ibérico.
El encuentro terminó 3-1 para el cuadro visitante en su visita a Aguascalientes en el partido correspondiente a la Jornada 1 de la Liga BBVA MX.