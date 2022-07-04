10 preguntas rápidas con Tiago Volpi, portero de Toluca

¡Tiago Volpi, portero de los Diablos del Toluca, se sumó a la dinámica de las preguntas rápidas en TV Azteca Deportes! Esto fue lo que le respondió el futbolista mexicano a nuestro reportero Herminio Fernández:

México para ti es...

Una casa

Toluca en el Apertura 2022 está para

Ganar

¿Quién es el favorito en Qatar 2022?

Brasil

¿Quién es tu superhéroe favorito?

Batman

Tiago Volpi regresó a la Liga MX para...

Hacer historia

¿Quién es tu ídolo?

Julio César

El Campeón del Apertura 2022 será

Toluca

Buffon o Casillas

Buffon

Superpoder que te gustaría tener

Que el mundo tuviera paz

Atajar un penal o anotar un gol al último minuto

Atajar un penal

Tiago Volpi atajó un penal en su regreso a la Liga BBVA MX

El guardameta sudamericano, pasó de ser villano a héroe en el partido de Necaxa vs Toluca. Primero, el arquero choricero derribó a Edgar Méndez en el área; minutos más tarde, el mismo Volpi le atajaría el penal al delantero ibérico.

El encuentro terminó 3-1 para el cuadro visitante en su visita a Aguascalientes en el partido correspondiente a la Jornada 1 de la Liga BBVA MX.