México vs Corea del Sur: ¿Cuándo juega la Selección Mexicana su siguiente partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La emoción por el debut de la Selección Mexicana apenas comienza, pero miles de aficionados ya tienen marcada una nueva fecha en el calendario. Después de su presentación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en donde el equipo dirigido por Javier Aguirre venció 2-0 a su similar de Sudáfrica, ahora afrontará un compromiso que podría tener un peso enorme en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

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Y es que los segundos partidos suelen convertirse en momentos clave dentro de una Copa Mundial de la FIFA. Una victoria puede acercar al equipo Azteca al cuarto partido, mientras que un resultado adverso suele complicar el panorama.

Por eso, el próximo desafío México vs Corea del Sur ya genera expectativa dentro y fuera del país.

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¿Cuándo vuelve a jugar México en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Selección Mexicana volverá a la actividad el próximo jueves 18 de junio de 2026, cuando enfrente a Corea del Sur en actividad correspondiente a la segunda jornada del Grupo A.

El encuentro se disputará en el Estadio Guadalajara, inmueble que será uno de los grndes protagonistas del torneo y que espera vivir una de sus noches más especiales con el combinado nacional como local.

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El partido está programado para comenzar a las 7PM, tiempo local de Guadalajara y el centro de México, un partido que podrán ver en vivo por Azteca 7 y las plataformas digitales de Azteca Deportes.

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Horario y dónde ver EN VIVO México vs Corea del Sur

Si algo ha demostrado Corea del Sur a lo largo de las últimas décadas es que nunca debe ser subestimada en una Copa del Mundo.

La selección asiática ha construido una reputación de equipo cmpetitivo, disciplinado y capaz de sorprender a cualquier rival en escenarios importantes.

Ambos equipos volverán a cruzar caminos en un partido que podrán ver en vivo este jueves 18 de junio a las 7PM tiempo del centro de México, por Azteca 7 y las plataformas digitales de Azteca Deportes.