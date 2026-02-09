Polémica en Milán-Cortina 2026: las medallas olímpicas generan preocupación entre los atletas

Los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026 viven sus primeros días de competencia con emociones fuertes, pero también con una polémica inesperada.

Te puede interesar: Dragon Lee, de “decepcionar” a su padre a conquistar el CMLL, la AAA y la WWE

Varios medallistas olímpicos han alzado la voz para denunciar problemas en las medallas, específicamente en el sistema de enganche con la cinta, el cual sería demasiado endeble y provoca que las preseas se desprendan con facilidad.

La situación ha encendido las alarmas dentro de la organización, que ya reconoció el problema y aseguró que se encuentra investigando lo sucedido, consciente de que la medalla representa el máximo símbolo del esfuerzo y el sueño olímpico de cada atleta.

Atletas denuncian fallas

Una de las primeras en manifestar su inconformidad fue la esquiadora estadounidense Breezy Johnson, quien conquistó la medalla de oro en descenso. Durante los festejos, su presea se separó de la cinta, un momento que quedó registrado y rápidamente dio la vuelta al mundo.

"No saltéis si tenéis la medalla colgada. Estoy segura de que alguien la arreglará, no está del todo rota", comentó Johnson en rueda de prensa, dejando ver su decepción, aunque con un tono mesurado tras lograr el mayor éxito de su carrera deportiva.

El caso de la estadounidense no fue aislado. La italiana Lucia Dalmasso, ganadora del bronce en snowboard, en la prueba de gigante paralelo, reveló que su medalla se le desprendió en dos ocasiones, una situación que incrementó la preocupación entre atletas y aficionados.

A estos casos se suman otros deportistas que también reportaron inconvenientes, como la patinadora artística estadounidense Alysa Lui, oro en equipos; el biatleta alemán Justus Strelow, bronce en relevo mixto; y la esquiadora sueca Ebba Andersson, plata en esquí de fondo.

Organización reconoce el problema

Ante la creciente ola de comentarios, Andrea Francisi, responsable de operaciones de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, confirmó que la organización ya tiene conocimiento del problema.

"Hemos visto que algunas medallas se han roto, hemos visto las imágenes y estamos tratando de averiguar en detalle si existe algún problema. Obviamente, estamos prestando mucha atención al tema, ya que la medalla es el triunfo y el sueño de todo atleta", aseguró Francisi en rueda de prensa.

Por ahora, la investigación continúa mientras los Juegos siguen su curso. La expectativa es que la organización encuentre una solución rápida, para que los protagonistas sigan celebrando sin temor a que su presea termine en el suelo. En Milán-Cortina 2026, el oro, la plata y el bronce pesan… y no solo por lo que representan.

Te puede interesar: México, con dos bajas brutales para el Clásico Mundial de Beisbol 2026