Dragon Lee, de “decepcionar” a su padre a conquistar el CMLL, la AAA y la WWE

Una de las razones por las cuales la comunidad mexicana comenzó a disfrutar nuevamente del contenido de la WWE guarda estrecha relación con el impacto que Dragon Lee ha tenido en los últimos meses, el cual pasó de estar olvidado a formar parte del roster principal de la empresa.

Dragon Lee llegó hace un par de años a la WWE; sin embargo, no fue sino hasta los últimos meses en donde ha dejado momentos increíbles en RAW y en distintos eventos de la compañía. Sin embargo, ¿sabías que antes de conquistar todas las empresas “decepcionó” a su padre?

Dragon Lee, un ejemplo de superación en la WWE

Dragon Lee forma parte de una familia luchística en donde sus hermanos son Rush y Dralístico, mientras que su padre es La Bestia del Ring. Fue precisamente él quien lo motivó a entrenar lucha libre como sus hermanos, aunque el camino no fue fácil debido a la exigencia que este tenía con todos sus hijos.

Se cuenta, incluso, que una vez Dragon Lee obtuvo el tercer lugar en un campeonato de lucha olímpica, por lo que cuando llegó a su casa lo primero que hizo fue presumirle el triunfo a su padre. No obstante, este reaccionó de dura manera al asegurar que no será suficiente hasta obtener el primer lugar.

Esto, lejos de molestar a Dragon, lo motivó a ser cada vez mejor en lo que hacía. Con ello, el luchador tuvo la oportunidad de ascender en el CMLL, llegar a la AAA y, finalmente, consolidarse en la WWE como uno de los rostros latinos de la empresa en un lapso de ocho años.

¿Cuáles son los planes de la WWE para Dragon Lee?

Lo último que se vio de Dragon Lee fue un mini feudo con Gunther luego de ser campeón de parejas con AJ Styles. Por tal motivo, se espera que Dragon Lee escale a los planos estelares de la WWE de la misma forma en cómo lo ha hecho en la AAA, en donde es uno de los rostros principales en la actualidad.