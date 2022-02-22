Previo del encuentro Villarreal vs Juventus

Villarreal CF y Juventus Turín se miden este martes en La Cerámica el primer partido de los octavos de final de la Champions League, una eliminatoria a la que el equipo castellonense llega en su mejor momento de la temporada y en la que aspira a poder superar a uno de los equipos históricos de la competición.

Ambos equipos llegan inmersos en la pelea por alcanzar las ‘plazas Champions’ en sus respectivos campeonatos nacionales, en los que tras un arranque con problemas, lograron enderezar su irregular comienzo.

Asimismo, tanto Villarreal como Juve han mejorado sus plantillas en el mercado invernal, y su juego, destacando la llegada del centrocampista argentino Gio Lo Celso para el Villarreal y la del goleador serbio DusanVlahovic en el equipo turinés.

El equipo español, que vive su momento más dulce de la temporada, ha recuperado numerosos efectivos y el pasado sábado goleó a domicilio al Granada (1-4), con un triplete del neerlandés Arnaut Danjuma.

Juventus cuenta con la baja de Paulo Dybala

El equipo turinés, por su parte, viajará al choque en el estadio de la Cerámica mermado por las bajas en defensa y por la gran ausencia de uno de sus referentes en ataque, el argentino Paulo Dybala, en la que será la primera vez que se enfrente al equipo castellonense.