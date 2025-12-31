Terence Crawford rompe el silencio y anuncia sus planes para el 2026, ¿REGRESA AL BOXEO?

El ex boxeador profesional Terence Crawford ha dado un importante mensaje en sus redes sociales, dando a conocer sus planes para el año 2026, con lo que ha generado expectativa si se trata de un retorno al deporte, luego de que en este mes de diciembre anució su retiro oficial.

Pero parece que para todos sus seguidores y admiradores de su boxeo, no será así y tiene una agenda para su retiro durante los 12 meses venideros.

"En 2026 me tomaré un año entero para consentirme. Haré un viaje a un país diferente cada mes. ¿Alguna idea de qué países bonitos visitar?", fue el mensaje de Crawford en sus historias de Instagram, horas antes del 31 de diciembre con el que cierra un año en el que tuvo el gran logro de vencer a Canelo y ser campeón indiscutido en los supermedianos.

Crawford, pese a ello, renunció al cetro del Consejo Mundial de Boxeo y en diciembre sacó un mensaje en el que anunciaba su retiro a los 38 años, alegando que no tenía nada más qué probar en el deporte por lo que oficialmente se retiraba sin marcha atrás, aunque sí seguiría ligado al pugilismo.

Así, todos los campeonatos de las 168 libras quedaron libres y con un grupo importante de boxeadores que quieren esos cinturones, por lo que el 2026 será muy movido en ese sentido .

Terence Crawford, cierra la puerta al boxeo

Con este deseo de viajar los 12 meses por distintos países, parece muy complicado que Crawford tenga un regreso al boxeo, pues está ponderando ahora su vida privada en compañía de su familia y amigos y desde ya hace planes para viajar por el mundo, por lo que no tendrá tiempo de entrenar o tomar parte de alguna pelea, descartando su retorno.

Te podría interesar: 2025, año en el que George Foreman y Ricky Hatton murieron