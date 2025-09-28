deportes
Promesas de la Selección Mexicana Sub-20 que podrían ir al Mundial 2026

Conoce a los jugadores jóvenes que sueñan con ganarse un lugar en la lista final de Javier Aguirre para el Mundial 2026.

¿Qué jugadores de la Sub-20 podrían ir al Mundial 2026?
Instagram:gil_morita
Luis Madrid - Marktube
Selección Azteca
Cada día que pasa estamos más cerca del Mundial 2026, por lo que los jugadores que tienen el sueño de sumarse al barco mundialista tienen menos tiempo para llenarle el ojo a Javier Aguirre y entrar en la lista final de la Selección Mexicana.

Existen muchos jugadores que están entregando su mejor versión en sus respectivos equipos para poder destacar y tener un llamado en los próximos partidos de preparación, los cuales son la última oportunidad para tener un lugar en la lista de seleccionados.

También es importante mencionar que los lugares son pocos, ya que el estratega ya tiene muchos puestos definidos, otros que están en duda, y finalmente están los jóvenes revelación, siendo uno de los más destacados, Gilberto Mora de Tijuana.

¿Qué promesas buscan un lugar en la lista final para el Mundial 2026?

Los retos para poder consolidarse en la Primera División cada día son más; sin embargo, existen casos especiales de jugadores que su talento los coloca con posibilidades reales de ir al Mundial 2026, tal es el caso de Gilberto Mora, Obed Vargas y Elías Montiel, quienes han demostrado en la cancha que tiene lo necesario para estar en la Selección Mexicana.

Con 16 años, Gilberto Mora ha sido la gran revelación en los últimos meses, ya es un titular indiscutible con Tijuana, su calidad lo llevó a ser el jugador más joven en debutar con la Selección Mexicana . La lamentable lesión de Luis Chávez le abrió la puerta, por lo que podría estar en la lista final para el mundial.

El caso de Obed Vargas es similar, el joven es fundamental en el cuadro del Seattle Sounders, donde es un elemento clave, ya fue llamado a la Selección Mexicana por Javier Aguirre, aunque solamente ha tenido actividad unos minutos entrando de cambio ante Estados Unidos en un duelo amistoso.

