Pronósticos Estados Unidos vs Bélgica: predicción del ganador según apuestas y simulaciones

Luego de superar los 16avos de final, Estados Unidos y Bélgica se enfrentarán en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El encuentro se disputará este lunes 6 de julio de 2026 en el Estadio Seattle, escenario que recibirá el Partido 94 del torneo.

Con sede y horario confirmados para Estados Unidos vs. Bélgica, ambas selecciones buscarán avanzar a los cuartos de final. El conjunto norteamericano llega después de una sólida actuación frente a Bosnia y Herzegovina. Bélgica, en cambio, necesitó tiempo extra para eliminar a Senegal en uno de los partidos más cerrados de la ronda anterior.

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|REUTERS

Cuotas y apuestas en Estados Unidos vs Bélgica por el Mundial 2026

De acuerdo con las principales casas de apuestas, estos son los pronósticos para el partido entre Estados Unidos y Bélgica:

Gana Estados Unidos: 2.50

Empate: 3.42

Gana Bélgica: 2.82

Las cuotas reflejan un cruce muy parejo. Estados Unidos aparece con una ligera ventaja debido a su rendimiento ofensivo y al impulso de jugar el Mundial como anfitrión.

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El pronóstico de la inteligencia artificial para Estados Unidos vs Bélgica

Las simulaciones de inteligencia artificial proyectan un partido equilibrado. Estados Unidos mostró mayor regularidad durante el torneo y logró tres victorias en cuatro encuentros. Bélgica mejoró en ataque en sus últimos partidos, aunque también dejó espacios defensivos.

Bélgica jugará contra Senegal este 1 de julio|Credito: @BelRedDevils / X

La IA considera que el ritmo físico y la presión alta de Estados Unidos pueden complicar al equipo europeo. Sin embargo, Bélgica cuenta con experiencia internacional y futbolistas capaces de resolver partidos cerrados en momentos decisivos.

Probabilidades de clasificación según las simulaciones

Según distintos modelos predictivos, Estados Unidos tendría un 52% de probabilidades de avanzar a los cuartos de final. Bélgica aparece con un 48% de posibilidades de clasificar. Las proyecciones anticipan un duelo ajustado que podría definirse por detalles, especialmente si el encuentro llega igualado a los minutos finales.

Los resultados de Estados Unidos en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™

Estados Unidos 4-1 Paraguay

Estados Unidos 2-0 Australia

Turquía 3-2 Estados Unidos

Estados Unidos 2-0 Bosnia y Herzegovina

Los resultados de Bélgica en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™