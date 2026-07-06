Juegos de octavos de final que TV Azteca tendrá la transmisión GRATIS del Mundial 2026 HOY lunes 6 de julio

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ nos regala uno de los platos fuertes de los octavos de final: el choque entre Portugal y España. Este lunes, el Estadio Dallas será testigo de un enfrentamiento que va más allá de un simple pase a la siguiente ronda; es una lucha por el orgullo y la hegemonía futbolística en la península ibérica.

¿Cómo llega España al duelo frente a Portugal?

España llega a esta instancia tras una fase de grupos impecable, manteniendo su poretría invicta y exhibiendo un fútbol basado en la posesión y el desequilibrio, donde Mikel Oyarzabal se ha transformado en el goleador de su nación. Por otro lado, la selección de Portugal aterriza en Dallas con la lección de supervivencia aprendida; tras sellar su pase de forma agónica ante Croacia, los lusos han demostrado que su capacidad de resistencia y su aprovechamiento de las oportunidades siguen siendo sus mayores armas.

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Un choque de generaciones y cuentas pendientes

El morbo está servido con el enfrentamiento entre la veteranía de Cristiano Ronaldo, que sueña con una última gran alegría mundialista, y la irrupción estelar del talento joven español. Este duelo también trae consigo la memoria reciente de la final de la UEFA Nations League 2025, donde Portugal se llevó la victoria desde los once pasos tras un empate lleno de intensidad.

Sin oportunidad para errores, el encuentro se perfila como un ajedrez táctico: la capacidad de España para controlar el ritmo contra la verticalidad y el orden defensivo de los portugueses. El ganador tendrá el derecho de seguir en el torneo y enfrentarse en cuartos a Bélgica o Estados Unidos, manteniendo viva la llama de un derbi que paraliza a todo un continente.

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