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Fútbol

PSG anunciaría la salida de Lionel Messi para la próxima temporada

Al parecer, la salida de Lionel Messi del PSG para la próxima campaña es un hecho, pues el club borró todo tipo de imagen del argentino de su tienda oficial

Lionel Messi con el PSG
|REUTERS

Escrito por: Pedro Gálvez

La salida de Lionel Messi del PSG para la próxima temporada, parece ser un hecho. El argentino podría vivir sus últimos partidos como jugador de los parisinos, ante los rumores de su regreso a Barcelona o también de una nueva aventura en Arabia Saudita.

Leo no la ha pasado bien en las últimas semanas. Fuera de la Champions League, el París Saint Germain ha tenido tropiezos en la Ligue 1, que han provocado que su afición se vuelque en contra del argentino, así como del brasileño, Neymar.

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Messi vuelve al Barcelona con contrato por dos temporadas

PSG borra la imagen de Messi de su tienda oficial

Un anuncio muy claro de que el PSG parece no contar con Messi para la próxima temporada, es que la imagen del argentino desapareció por completo de la tienda oficial de los parisinos.

El establecimiento del París Saint Germain ya no tiene rastro alguno de Lionel, ni dentro, ni fuera y tampoco con alguna mercancía oficial. Leo, al parecer, ha sido borrado por completo del club, a falta de pocas fechas para que termine la temporada.

Fue en un video de El Chiringuito, donde se pudo observar que ya no hay mercancía de Leo en la tienda del PSG. Mientras aún existen objetos alusivos a Neymar, Kylian Mbappé, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, entre otras figuras del club, la del argentino ya no está.

Lionel Messi llegó al Barcelona en agosto del 2021, tras un exitoso paso por el Barcelona. La misión era clara: ganar la Champions League. Sin embargo, el PSG no ha dejado de cosechar fracasos europeos y en su primera campaña fueron eliminados por el Real Madrid, mientras que en la segunda, cayeron ante el Bayern Múnich. Por si fuera poco, han sufrido de más para conquistar la Ligue 1.

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