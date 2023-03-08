PSG suma una vez más otro fracaso en Champions League

El equipo del Bayern Munich derrota al Paris Saint-Germain (PSG), con todo y Lionel Messi y Kylian Mbappé en la cancha, por marcador de 2-0 para avanzar a los cuartos de final de la Champions League.

Una vez más, el equipo dirigido por el francés Christophe Galtier, es eliminado de la máxima competencia de clubes en Europa con un marcador global 3-0. Un nuevo fracaso para los parisinos, que de nuevo, con todas sus grandes estrellas, se queda en el camino.

En el primer tiempo, el PSG dominó las acciones y estuvo en un par de ocasiones muy cerca de anotar, una a través de la pierna de Lionel Messi y otra por conducto de Vitinha que aprovechó un error del arquero Yann Sommer para disparar y en la línea de anotación un defensa del Bayern desvía el balón.

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Ya en la segunda parte las cosas cambiaron y Bayern Munich dominó estos últimos 45 minutos a placer. Al 55’ Eric Maxim Choupo-Moting convierte un remate a gol, pero es anulado por el VAR por fuera de lugar muy justo.

Poco después, el mismo Choupo-Moting marcó el primer gol aprovechando un error garrafal de Verrati. El defensor perdió la posesión, permitiendo al atacante camerunés adueñarse del balón para mandarlo al fondo de la red.

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En la siguiente jugada, gran ocasión de Sergio Ramos al saltar para rematar y conecta un excelente cabezazo junto al poste derecho, pero el portero hace una parada milagrosa.

Esta fue lo última ocasión verdadera de gol para los franceses.

A un minuto para que terminara el partido, Bayern Munich marca su segundo tanto. ¡Serge Gnabry recibe un buen pase raso al hueco dentro del área y marca el 2-0 definitivo.

Con esto, Bayern Munich espera rival, mientas el PSG regresará a París en un viaje lleno de tristeza y muchas dudas en su futuro.

¡TERMINA EL ENCUENTRO CON VICTORIA DEL BAYERN MUNICH!

Minuto 90: ¡GOOOOOL! Serge Gnabry recibe un buen pase raso al hueco dentro del área y marca! Envió el balón al fondo de la red por la derecha de la portería.

Minuto 65: Gran ocasión de Sergio Ramos. Salta para rematar un córner y conecta un excelente cabezazo junto al poste derecho, pero el portero hace una parada milagrosa.

Minuto 61: ¡GOOOOOL! Un error garrafal termina en gol. El defensor perdió la posesión, permitiendo a Eric Maxim Choupo-Moting adueñarse del balón para mandarlo al fondo de la red.

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Minuto 60: Leon Goretzka ejecuta un disparo desde una buena posición fuera del área, pero un defensor atento consigue bloquearlo

Minuto 52: Eric Maxim Choupo-Moting convierte su remate en gol, pero es anulado por el VAR por fuera de lugar.

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Minuto 51: El árbitro asistente levanta el banderín, y el árbitro principal detiene el juego. Fuera de juego de Eric Maxim Choupo-Moting cuando el Bayern estaba cerca del gol.

¡COMIENZA LA SEGUNDA MITAD!

PRIMER TIEMPO: BAYERN MUNICH 0-0 PSG

Minuto 45: Termina el primer tiempo con empate a cero goles

Minuto 38: Vitinha desperdicia una gran ocasión dentro del área disparando para que un defensor la saque de la línea de gol.

Minuto 35: Marquinhos está tumbado sobre el terreno de juego tras recibir una entrada, recibe asistencia médica y sale de cambio entrando en su lugar Nordi Mukiele.

Minuto 32: ¡Qué ocasión de Jamal Musiala! Se hizo espacio dentro del área y enganchó un buen disparo a la derecha de la meta, pero Gianluigi Donnarumma intervino de forma fantástica y logró detener.

Minuto 25: Un defensor rechaza involuntariamente en la línea de gol un disparo desde dentro del área Lionel Messi tras un pase de enorme precisión.

Minuto 20: Kylian Mbappé casi anota con un disparo dentro del área que sale desviado del poste derecho.

Minuto 10: Los jugadores de PSG combinan pases cortos y mueven muy bien el balón en busca de la ocasión oportuna para romper la defensa.

Minuto 3: ¡Qué ocasión de Kylian Mbappé (PSG)! Se hizo espacio dentro del área y enganchó un buen disparo centrado, pero Yann Sommer intervino y paró con comodidad.

¡Inicia el encuentro entre Bayern Munich vs PSG!

🆗 Le onze de départ parisien pour ce huitième de finale retour de Ligue des champions ! 🔴🔵 #FCBPSG I @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/MHhl8iLdqW — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 8, 2023

Esta eliminatoria de la UEFA Champions League sigue abierta tras la victoria por 1-0 del Bayern Munich en el partido de ida, pero la ecuación es bastante sencilla para los hombres de Julian Nagelsmann, evitar la derrota y los cuartos de final les esperan. La confianza debería ser alta de cara a este choque, ya que un par de victorias en la liga antes de este compromiso lo mantuvo en la primera posición de la tabla, mientras busca una undécima corona consecutiva de la Bundesliga, aunque gracias a una ligera diferencia de goles.

El Bayern ha sido igualmente impresionante en el escenario europeo esta temporada, con siete victorias en igual cantidad de partidos en la UCL representando su mejor desempeño a estas alturas de la competición desde que levantó el trofeo en 2019/20, cuando derrotó al Paris Saint-Germain en la final. Sin embargo, el gigante bávaro no puede dormirse en los laureles, ya que su récord ante el PSG perfectamente dividido (G6, P6) indica que esta eliminatoria está lejos de terminar.

El conjunto de Christophe Galtier ha respondido de manera excelente desde la derrota en el partido de ida, anotando 11 veces en tres partidos de la Ligue 1 (G3) para sacar ocho puntos de ventaja en la cima. Fueron los cargos penales contra el PSG y el lateral marroquí, Achraf Hakimi, los que dominaron los titulares durante la semana, pero con el respaldo total del club, aparecerá aquí dado que el partido no se disputará en suelo francés.

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El PSG ciertamente podría llegar con confianza a este choque tras prevalecer en cinco de sus seis eliminatorias contra oponentes alemanes, pero eso quizás no cuente la historia completa del tamaño de la tarea que les espera. Los dirigidos por Galtier han sido eliminados en cuatro de sus últimos seis octavos de final y han logrado avanzar de ronda tras perder el partido de ida en solo una ocasión en 19 intentos, aunque podría ser un buen presagio que esa única remontada fue contra otro rival alemán, el Borussia Dortmund en 2019/20.

Jugadores a seguir Bayern Munich vs PSG

Thomas Müller del Bayern se convirtió en el segundo jugador después de Robert Lewandowski en hacer 300 contribuciones de gol en la Bundesliga con una asistencia el fin de semana (141 goles, 159 asistencias). Sin los servicios de Neymar, la carga del ataque del PSG probablemente recaerá sobre Kylian Mbappé, quien podría convertirse en el primer jugador en anotar en tres visitas consecutivas al Allianz Arena en UCL con otro gol aquí.

