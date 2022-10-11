El PSG y varios equipos más son multados por la UEFA

La UEFA ha hecho públicas las sanciones de las fases de grupos de las primeras jornadas de las competiciones europeas, entre las que hay multas para numerosos equipos, entre ellos PSG, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Benfica, Eintracht Frankfurt, Sporting Lisboa, Dinamo Zagreb, Copenhague, Brujas, Juventus, Sevilla, Porto, Maccabi Haifa, Napoli, Viktoria Plzen, Rangers y Real Sociedad.

En la Champions League, el PSG ha sido multado con un total de 62.250 euros por lanzamientos bengalas, bloqueo pasillos y mensajes provocativos en el encuentro ante el Juventus.

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El campeón de la Bundesliga, Bayern Munich, ha sido multado con 20.500 euros por lanzamiento de bengalas en Milan ante el Inter; mientras el Bayer Leverkusen deberá pagar 66.250 euros por la actuación de sus aficionados en el partido en Brujas por encendido de bengalas, lanzamiento de objetos, actos vandálicos y disturbios públicos.

Otro equipo del futbol alemán, el Borussia Dortmund tendrá que pagar 40.000 por encendido de bengalas, lanzamientos de objetos y disturbios en el partido contra el Copenhague.

A 54.250 de euros asciende la multa al Porto por encendido de bengalas y tardanza en el inicio del partido ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, y a 53.500 la del Maccabi Haifa en el choque contra el PSG por invasión de campo, bloqueos de accesos y bengalas.

Sevilla tendrá que pagar una multa de 5.000 euros y contactar con el Manchester City en 30 días para reponer los daños causados por sus aficionados (rotura de ventanilla del autobús); y el Celtic 4.250 por encendido de bengalas en el encuentro ante el Real Madrid y 15.000 por el despliegue de una pancarta provocativa en el partido ante el Shakhtar Donetsk.

Equipos de la Europa League sancionados

En la Europa League también se cuecen habas, el Estrella Roja deberá abonar un total de 79.875 euros por lanzamiento de objetos, encendidos de bengalas, cánticos ilícitos y demora en el inicio del partido, mientras que al Olympiacos, a parte de una multa total de 58.000 euros, se le cierra parcialmente por un partido el estadio.

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La Real Sociedad ha sido también multada con 10.000 euros por salir tarde al partido en Manchester ante el United e Imanol Alguacil, su técnico, sancionado con un partido de suspensión, pero con un periodo probatorio de un año.

Con información de EFE

