Corazones e hígados: La dieta de Erling Haaland para ser letal

No cabe duda que Erling Haaland es el delantero de moda desde hace unos años, pero con su llegada al Manchester City y su tremendo inicio de temporada, el foco mediático se ha posado aún más sobre él. Poco a poco se van dando a conocer mas detalles de su vida diaria y ahora se reveló la dieta que lleva para mantenerse como uno de los goleadores más letales del planeta.

El atacante no se cansa de hacer goles en cada oportunidad que se le presenta y a pesar de sus impresionante números la gente comienza a interesarse más por su estilo de vida para saber como logra estos resultados, entre ellos su forma de comer.

"(Como) corazones e hígados” (de vaca), reveló el noruego en ‘The Big Decision’, documental estrenado recientemente sobre la carrera de delantero citizen.

El joven de 22 años dio a conocer detalles sobre su dieta, un aspecto que considera fundamental para convertirse en uno de los mejores futbolistas del planeta.

En el largometraje se puede observar al entrevistador sorprendido en el momento en el que Haaland saca varios productos de carne envasados. “Pero... ¿Esto es corazón?”, cuestiona al futbolista del City, quien responde: “Sí, es corazón”, con una sonrisa en el rostro.

De acuerdo al documental, Haaland come alrededor de 6,000 calorías al día para mantener su cuerpo en óptimas condiciones. Una persona promedio debe ingerir entre 1,600 y 2,500, dependiendo el género.

“Ustedes no comen esto, pero me preocupa cuidar mi cuerpo. Creo que comer alimentos de calidad que sean lo más locales posible es lo más importante. La gente dice que la carne es mala, pero... ¿cuál? ¿La carne que compras en McDonald’s? ¿O la vaca local que come hierba allí mismo? Yo como el corazón y el hígado”.

Luz solar y agua filtrada, primordial para Erling Haaland

Por último, Erling Haaland reveló qué es lo primero que hace al despertar y su forma de beber agua.

“Lo primero que hago por la mañana es que me dé un poco de luz solar en los ojos. Es bueno para el ritmo circadiano. También comencé a filtrar un poco el agua. Creo que puede tener grandes beneficios para mi cuerpo”, detalla.