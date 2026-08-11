Fecha y HORARIO para ver el PSG vs Aston Villa, partido de la Supercopa de Europa 2026

Mañana se jugará la final de la Supercopa de Europa, el Paris-Saint Germain (PSG) enfrentará al Aston Villa en busca del primer título de la temporada, el partido se jugará este miércoles 12 de agosto el Red Bull Arena, estadio que está en la ciudad de Salzburgo, Austria.

¿Por qué el PSG y el Aston Villa juegan esta final?

El PSG llega a este encuentro tras vencer al Arsenal en la final de la UEFA CHAMPIONS LEAGUE tras una cardiaca tanda de penales donde quedaron 4-3; por su parte, el Eston Villa llega a esta final tras coronarse como campeón ante el Friburgo de Alemania con un marcador de 3-0.

¿Quién es el favorito para ganar el campeonato?

El vigente campeón de esra copa tiene toda la apariencia de apuntar a ganar el bicampeoanato, el PSG llega como uno de los equipos más sólidos en todas sus líneas y llega a este encuentro como el favorito, esto tras los resultados de la última temporada y la fuerte plantilla que tienen, según TRansfermarkt la plantilla del PSG esta valuada en más de mil millones de euros; por su parte, el Aston Villa buscará sorprender a todos y dar un golpe de autoridad, su plantilla está valuada en poco más de 500 millones de euros, sin embargo, deberán afrontar este partido sin su fichaje estrella y el más caro en su historia, Johan Manzambi sufrió una lesión durante el mundial 2026 y podría perderse el partido ante el PSG.

¿A qué hora se jugará la final entre el PSG y el Aston Villa?

La final de la Supercopa de Europa se jugará el 12 de agosto en el Red Bull Arena, hogar del Salzburgo; el partido comenzará en punto de las 13:00 horas (horario del centro de México) y terminará aproximadamente a las 15:00 horas.

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