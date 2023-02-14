PSG vs Bayern Munich alineaciones confirmadas | Champions League

PSG vs Bayern Munich | Regresan la Champions con la visita bávara al Parque de los príncipes. Había dudas respecto a la participación de Kylian Mbappé y Lionel Messi en el cruce de los Octavos de Final debido a las lesiones de ambos futbolistas.

El equipo de la capital francesa eliminó a los bávaros en los cuartos de final de la temporada 2021. Un año antes PSG vs Bayern Múnich habían diputado la gran final de la Champions League, con victoria para los alemanes.

Febrero el mes del amor, marzo el mes de la Selección Azteca

Te puede interesar: Sergio Ramos al Bayern Múnich: “Vencerlos sería un mensaje importante de intenciones para todos”

Alineaciones confirmadas del PSG vs Bayern Múnich

PSG vs Bayern Munich | los equipos saltan al terreno de juego con las siguientes formaciones. Se confirma la baja de Kylian Mbappé para el club de la capital de Francia.

PSG

Donnarumma, Hakimi, Ramos, Marquinhos, Nuno Mendes, Zalre-Emery, Danilo, Varratti, Soler, Messi y Neymar.

Bayern Munich

Sommer, Paart, De Light, Upamecano, Joao Cancelo, Kimmich, Goretzka, Sané, Coman, Musala y Choupo-Moting.

|REUTERS

Te puede interesar: PSG vs Bayern Munich | Cobertura en vivo UEFA Champions League 2023

PSG vs Bayern Munich abre la jornada de los Octavos de Final de la Champions League, el partido de vuelta de jugará en el Allianz Arena el próximo 8 de marzo. Tiempo en el que se definirá el cruce y el equipo que avanzará a los Cuartos de Final.

