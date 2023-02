Sergio Ramos al Bayern Múnich: “Vencerlos sería un mensaje importante de intenciones para todos”

Sergio Ramos es uno de los mejores centrales del mundo, su llegada a la entidad parisina ha fortalecido la zona baja y les ha dado ese empuje y liderazgo para encarar los compromisos más completos de la temporada, puntualmente los de la Champions League, principal aspiración del PSG esta campaña.

El jugador del PSG habló ante la prensa previo a la visita del Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes como parte del regreso de los Octavos de Final de la Champions League. Sergio Ramos lanzó un mensaje para toda Europa que los aficionados de la entidad parisina celebra.

El central del PSG, Sergio Ramos ha ganado todo en Europa con el Real Madrid. Sabe lo que es pertenece a un club con grandes figuras por lo que habló de las claves que deben seguir para concretar los objetivos del club en la presente temporada.

“Hay muchas estrellas, algunos de los mejores jugadores del mundo. Ganar, sin embargo, significa unirse y mirar hacia el mismo objetivo. Si un equipo gana es porque dejan de lado el personalismo. El objetivo esta temporada es unirnos, dar lo mejor de nosotros mismos y mantenernos equilibrados como equipo. Esto es más importante que cualquier estrella que pueda haber en el equipo”, declaró Sergio Ramos para la prensa.

El defensa andaluz entiende que superar el cruce ante Bayern Múnich mandaría el mensaje correcto a Europa de que PSG es serio candidato a ganar la Champions League este año.

“Cuando pienso en el Bayern, me viene a la mente el día que marqué contra ellos (en 2014), Por supuesto, sabemos que el Bayern es uno de los mejores equipos, pero vencerlos sería un mensaje importante de intenciones para enviar a todos. Por otro lado, para ganar la Champions hay que ganar a los mejores, y el Bayern está cada año entre ellos, sentenció Sergio Ramos en rueda de prensa.

Aunque los resultados a veces no son los que queremos todos, seguimos trabajando día a día para mejorar. Gracias por vuestro apoyo.

— Sergio Ramos (@SergioRamos) January 30, 2023