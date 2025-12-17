PSG 1-1 Flamengo: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado HOY por la Copa Intercontinental 2025 este miércoles 17 de diciembre; marcador online y por internet

Un choque de titanes se jugará este miércoles 17 de diciembre en Doha, Qatar, cuando el Paris Saint-Germain (PSG) vs Flamengo disputen la gran final de la Copa Intercontinental 2025. El partido se celebrará en el Estadio Ahmad bin Ali, un escenario de lujo que promete ser testigo de un gran partido.

El PSG, campeón de la UEFA Champions League, llega con la etiqueta de favorito gracias a su constelación de estrellas y un proyecto que busca consolidarse más allá de Europa. El conjunto parisino ha convertido la posesión y la presión alta en sus principales armas, con un ataque que combina velocidad y técnica. Para el club francés, levantar este trofeo significaría reafirmar su estatus como potencia global y añadir un título inédito a sus vitrinas.

En la otra esquina, el Flamengo, campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirao, representa la tradición y el orgullo sudamericano. El equipo carioca confía en su capacidad para competir de igual a igual frente a los europeos, apoyado en la creatividad de sus mediocampistas y la contundencia de sus delanteros. Con una afición que trasciende fronteras, el Mengão busca repetir gestas pasadas y demostrar que el futbol brasileño sigue siendo referencia mundial.

La final se disputará a partido único, con prórroga y penales en caso de empate, lo que aumenta la tensión y la expectativa.

