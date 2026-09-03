PSG vs Mónaco; dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 3 de la Ligue 1

El futbol europeo está arrancando motores y aunque se esperaba presencia mexicana en este compromiso, tal vez se deba aceptar una pausa de 6 meses para ver si en invierno se logra el fichaje de Erik Lira. Pero mientras, el campeón de Europa recibirá al equipo del principado, por eso he aquí toda la información para ver el PSG vs Mónaco en vivo desde México.

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¿Qué esperar del PSG vs Mónaco de la Jornada 3 de Ligue 1?

El titánico equipo dirigido por Luis Enrique llega con la obligación de ganar tras igualar en sus primeros dos encuentros de la liga francesa. Por ello, se espera que este duelo en casa sea el que detone el despertar de sus jugadores que han mostrado un nivel altísimo en años consecutivos, en los cuales obtuvieron dos Copas de Europa.

Por su parte, el Mónaco por supuesto que tiene los ojos de México puestos encima después de la novela vivida con el fichaje fallido de Erik Lira. Aunque la esperanza es que en invierno se concrete el pase, el equipo del principado tiene la mira puesta en este duelo. Sortear a los parisinos como visitantes será todo un reto, pero quieren mantener el paso perfecto después de sumar 6/6 en las primeras dos jornadas.

Posibles alineaciones PSG vs Mónaco

Probable alineación PSG: DT Luis Enrique - Matvey Safonov; Marquinhos, Willian Pacho, Lucas Digne y Achraf Hakimi; Vitinha, Zaïre Emery y Fabián Ruiz; Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué y Ferran Torres.

DT Luis Enrique - Matvey Safonov; Marquinhos, Willian Pacho, Lucas Digne y Achraf Hakimi; Vitinha, Zaïre Emery y Fabián Ruiz; Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué y Ferran Torres. Probable alineación Mónaco: DT Filipe Luis - Lukas Hradecky; Sadibou Sane, Eric Dier, Vanderson y Flavio Nazinho; Lamine Camara y Denis Zakaria; Idumbo Muzambo, Mamadou Coulibaly, Aleksandr Golovin; y Paris Brunner.

¿Dónde ver EN VIVO el PSG vs Mónaco de Ligue 1?

El duelo de la tercera fecha de la liga francesa 2026-27 tiene horario de disputa a las 13:05 de la tarde en el tiempo del centro de México. Y justamente en este país la señal oficial la transmite el contenido de Fox One, que es un servicio de streaming que tiene los derechos de la liga francesa. Por ello, es importante que consultes los términos y condiciones correspondientes si gustas de este tipo de partidos.