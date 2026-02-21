Puebla vs América: Alineaciones de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Puebla y América se miden en la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. El cuadro de 'La Franja', dirigido por Albert Espigares, encara el partido en casa tras haber perdido en la Fecha 6 frente a Pumas.

Del otro lado, el conjunto azulcrema comandado por André Jardine también llega golpeado. Y es que el equipo de Coapa llega al encuentro tras haber perdido el Clásico de México en el Estadio Akron contra Chivas. Además, encaran el compromiso siendo la peor ofensiva del campeonato con solo tres anotaciones, no obstante, se ubican por arriba de Puebla en la tabla general.

Como visitantes, el Club América no ha podido sacar la victoria en territorio ajeno, pues registran dos empates y una derrota en la presente campaña jugando fuera de casa.

Alineaciones Puebla vs América

Puebla: Ricardo Gutiérrez, Luis Rey, Juan Vargas, Ulises Torres, Eduardo Navarro, Iker Moreno, Edgar Guerra, Carlos Baltazar, Kevin Velasco, Emiliano Gómez y Estaban Lozano.

América: Luis Ángel Malagón, Israel Reyes, Aarón Mejía, Cristian Borja, Miguel Vázquez, Isaías Violante, Rodrigo Dourado, Raphael Veiga, Erick Sánchez, Brian Rodríguez y Henry Martín.

