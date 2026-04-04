Empate por la mínima entre Puebla y Juárez en la Jornada 13 del Clausura 2026 | Presentado por Nissan

Tras la Fecha FIFA de marzo, se reanudaron las acciones de la Liga BBVA MX en el tradicional Viernes Botanero, ahora con un duelo disputado desde el Estadio Cuauhtémoc. Puebla y Juárez firmaron un empate 1-1 en la Jornada 13 del Clausura 2026.

El conjunto poblano logró abrir el marcador hasta el minuto 55 del segundo tiempo, cuando Iker Moreno apareció atento dentro del área para empujar el balón tras un rechace del guardameta Sebastián Jurado.

Sin embargo, Juárez reaccionó y encontró el empate al minuto 76, gracias a la anotación de Madson, quien aprovechó un descuido defensivo para igualar el marcador. El gol le dio confianza a los Bravos, que cerraron el partido con mayor intensidad en busca de la remontada.

En los minutos finales, la tensión aumentó con la revisión de una posible jugada de penal a favor de Juárez. El árbitro había señalado la infracción en primera instancia, pero tras la intervención del VAR, la decisión fue corregida, manteniéndose el empate definitivo en el Cuauhtémoc.

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¡Se terminó el encuentro! ⚽️🔥



Puebla y Juárez dividen puntos en el Cuauhtémoc luego de un segundo tiempo muy entretenido 🏟️#ViernesBotanero pic.twitter.com/EW5Anj4Bjb — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 4, 2026

Tras la Fecha FIFA de marzo, se reanudan las acciones de la Liga BBVA MX en el Viernes Botanero, ahora con un duelo clave desde el Estadio Cuauhtémoc. Puebla recibe a FC Juárez en un partido que puede marcar el rumbo de ambos equipos en la lucha por los puestos de Liguilla del Clausura 2026.

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Los Bravos llegan en una posición ligeramente más cómoda en latabla general, rozando la zona de clasificación y con un partido pendiente contra Querétaro. El equipo fronterizo viene motivado tras dar la sorpresa al vencer a Tigres en la Jornada 12.

Del otro lado, Puebla busca reaccionar tras su derrota ante Santos Laguna, que frenó su intento por escalar posiciones, donde actualmente se ubica en la posición 14 con 12 puntos. A pesar de haber mostrado más caracter positivo en jornadas previas, el conjunto poblano necesita hacerse fuerte en casa para no quedarse en el fonde de la tabla.

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¿Dónde y a qué hora ver el Puebla vs Juárez de la Jornada 13 del Clausura 2026?

El encuentro se disputará este viernes a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Cuauhtémoc. La transmisión será a través de Azteca 7 en televisión abierta, además de poder seguirse por nuestro sitio web y la app oficial, dentro del ya tradicional Viernes Botanero.

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Alineaciones del Puebla vs Juárez de la Jornada 13 del Clausura 2026

Puebla: Ricardo Gutiérrez #28 Portero, Juan Vargas #4 Defensa, Nicolás Díaz #6 Defensa, Eduardo Navarro #192 Defensa Lateral, Fernando Monárrez #7 Medio Ofensivo, Iker Moreno #12 Medio, Alonso Ramírez #16 Medio Defensivo, Alejandro Organista #24 Medio Ofensivo, Kevin Velasco #26 Medio Ofensivo, Emiliano Gómez #11 Delantero, Pedro Canelo #25 Delantero.

Juárez: Sebastián Jurado #1 Portero, Moises Castillo #3 Defensa Central, Manuel Mayorga #4 Defensa Lateral, Javier Aquino #22 Defensa Lateral, José García #26 Defensa Central, Denzell García #5 Medio Defensivo, Ramón Rodríguez #6 Medio Ofensivo, Guilherme Castilho #8 Medio Defensivo, Raymundo Fulgencio #13 Medio Ofensivo, Ían Torres #20 Medio Ofensivo, Oscar Estupiñan #19 Delantero.

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