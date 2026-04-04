Puebla vs Bravos de Juárez: Alineaciones del partido de la Jornada 13 del Clausura 2026
Se reanuda la actividad del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX con el juego entre Puebla y Bravos de Juárez
Luego del parón por la Fecha FIFA de marzo, este viernes 3 de abril se reanuda la actividad del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX con el enfrentamiento entre el Puebla y los Bravos de Juárez por la Jornada 13 a disputarse en la cancha del Estadio Cuauhtémoc de la capital poblana.
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Alineaciones del Puebla vs Bravos de Juárez
Solo dos puntos separan a los Bravos de Juárez del Puebla, por lo que una victoria de la Franja este viernes podrían catapultar al equipo hasta la décima posición de la tabla e impulsarlos en la recta final del campeonato para aspirar a puestos de Liguilla.
Por su parte, los tres puntos en juego también son de suma importancia para el cuadro fronterizo que quiere volver a meterse en la Fiesta Grande del futbol mexicano como ya lo hizo en el Apertura 2025.
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Alineaciones de Puebla
- 28.- Daniel Gutiérrez
- 12.- I. Moreno
- 192.- Eduardo Navarro
- 4.- J. Vargas
- 6.- Nico Díaz
- 7.- F. Monarrez
- 26.- K. Velasco
- 25.- Alexis Canelo
- 16.- A. Ramírez
- 11.- E. Gómez
- 24.- Alejandro Organista
- DT: Albert Espigares
Alineación de Bravos de Juárez
- 1.- Sebastián Jurado
- 22.- Javier Aquino
- 26.- J. Manríquez
- 3.- M. Mosquera
- 4.- Alejandro Mayorga
- 5.- D. García
- 6.- Monchu
- 20.- J. Torres Ramírez
- 13.- Raymundo Fulgencio
- 8.- Guilherme Castilho
- 19.- Óscar Estupiñán
- DT: Pedro Caixinha
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