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Puebla vs Bravos de Juárez: Alineaciones del partido de la Jornada 13 del Clausura 2026

Se reanuda la actividad del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX con el juego entre Puebla y Bravos de Juárez

Liga BBVA MX Clausura 2026 Puebla vs Necaxa
Players of Puebla during the 11th round match between Puebla and Necaxa as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Cuauhtemoc Stadium, on March 13, 2026 in Puebla, Mexico.|Jafet Moz/Jafet Moz

Escrito por: Francisco Fernández

Luego del parón por la Fecha FIFA de marzo, este viernes 3 de abril se reanuda la actividad del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX con el enfrentamiento entre el Puebla y los Bravos de Juárez por la Jornada 13 a disputarse en la cancha del Estadio Cuauhtémoc de la capital poblana.

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Alineaciones del Puebla vs Bravos de Juárez

Solo dos puntos separan a los Bravos de Juárez del Puebla, por lo que una victoria de la Franja este viernes podrían catapultar al equipo hasta la décima posición de la tabla e impulsarlos en la recta final del campeonato para aspirar a puestos de Liguilla.

Por su parte, los tres puntos en juego también son de suma importancia para el cuadro fronterizo que quiere volver a meterse en la Fiesta Grande del futbol mexicano como ya lo hizo en el Apertura 2025.

No te pierdas de las emociones del Puebla vs Bravos de Juárez en el Viernes Botanero de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes en punto de las 19:00 horas con los mejores narradores y comentaristas.

Liga BBVA MX Clausura 2026 Puebla vs Mazatlan FC
Liga BBVA MX Clausura 2026 Puebla vs Bravos de Juárez|Adrian Macias/Adrian Macias

Alineaciones de Puebla

  • 28.- Daniel Gutiérrez
  • 12.- I. Moreno
  • 192.- Eduardo Navarro
  • 4.- J. Vargas
  • 6.- Nico Díaz
  • 7.- F. Monarrez
  • 26.- K. Velasco
  • 25.- Alexis Canelo
  • 16.- A. Ramírez
  • 11.- E. Gómez
  • 24.- Alejandro Organista
  • DT: Albert Espigares

Alineación de Bravos de Juárez

  • 1.- Sebastián Jurado
  • 22.- Javier Aquino
  • 26.- J. Manríquez
  • 3.- M. Mosquera
  • 4.- Alejandro Mayorga
  • 5.- D. García
  • 6.- Monchu
  • 20.- J. Torres Ramírez
  • 13.- Raymundo Fulgencio
  • 8.- Guilherme Castilho
  • 19.- Óscar Estupiñán
  • DT: Pedro Caixinha

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