Puebla vs Bravos de Juárez: Alineaciones del partido de la Jornada 13 del Clausura 2026

Luego del parón por la Fecha FIFA de marzo, este viernes 3 de abril se reanuda la actividad del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX con el enfrentamiento entre el Puebla y los Bravos de Juárez por la Jornada 13 a disputarse en la cancha del Estadio Cuauhtémoc de la capital poblana.

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Alineaciones del Puebla vs Bravos de Juárez

Solo dos puntos separan a los Bravos de Juárez del Puebla, por lo que una victoria de la Franja este viernes podrían catapultar al equipo hasta la décima posición de la tabla e impulsarlos en la recta final del campeonato para aspirar a puestos de Liguilla.

Por su parte, los tres puntos en juego también son de suma importancia para el cuadro fronterizo que quiere volver a meterse en la Fiesta Grande del futbol mexicano como ya lo hizo en el Apertura 2025.

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Liga BBVA MX Clausura 2026 Puebla vs Bravos de Juárez|Adrian Macias/Adrian Macias

Alineaciones de Puebla

28.- Daniel Gutiérrez

12.- I. Moreno

192.- Eduardo Navarro

4.- J. Vargas

6.- Nico Díaz

7.- F. Monarrez

26.- K. Velasco

25.- Alexis Canelo

16.- A. Ramírez

11.- E. Gómez

24.- Alejandro Organista

DT: Albert Espigares

Alineación de Bravos de Juárez

1.- Sebastián Jurado

22.- Javier Aquino

26.- J. Manríquez

3.- M. Mosquera

4.- Alejandro Mayorga

5.- D. García

6.- Monchu

20.- J. Torres Ramírez

13.- Raymundo Fulgencio

8.- Guilherme Castilho

19.- Óscar Estupiñán

DT: Pedro Caixinha

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