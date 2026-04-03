Puebla vs Bravos de Juárez: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX?

Se enfrentan este VIERNES BOTANERO el cuadro de Puebla ante Bravos de Juárez, en un partido de Jornada 13 que reanuda las acciones, dentro del Clausura 2026 de la Liga MX tras el parón de fecha FIFA.

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Puebla y Juárez tienen que cerrar fuerte para aspirar a avanzar a la Liguilla del torneo, lo cual parece matemáticamente posible y darán todo en los 90 minutos de juego.

Puebla y Juárez, como el resto de los equipos tuvieron una semana de aparente descanso, pero trabajaron a tope en sus campamentos para planear esta recta final del Clausura 2026 y aspirar a calificar a la etapa final.

¿Cómo llegan Puebla y Juárez a la Jornada 13?

El local Puebla, está en el sitio 14 del torneo, luego de haber conseguido tres victorias y tres empates lo que los tiene con 12 discretos puntos. Han tenido una caída pues en los últimos 5 partidos, han ganado dos juegos, pero especialmente en los últimos tres solo suman un punto.

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Juárez está en el décimo escalón con 14 puntos tras ganar cuatro juegos y empatar un par de compromisos. A liguilla ahora mismo los separa solo tres puntos y el sueño de ir a esa etapa no es descabellada.

Los ocho clasificados antes de la Jornada 13 a Liguilla en el Clausura 2026

1 Chivas

2 Cruz Azul

3 Toluca

4 Pumas

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5 Pachuca

6 Atlas

7 Tigres

8 América

¿Dónde ver EN VIVO el Puebla vs Juárez?

El choque de Puebla antr Bravos, lo podrás ver EN VIVO este viernes 3 de abril, desde las 6:50 de la tarde, a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, con los comentarios y narración del mejor equipo.